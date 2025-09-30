“Me duele como padre”: Jorge Rial habló sobre la detención de su hija Morena

Morena Rial, hija del periodista y conductor Jorge Rial, volvió a ser detenida por incumplir las medidas judiciales dictaminadas en su excarcelación por el robo cometido en la localidad bonaerense de Villa Adelina.

Entre los requisitos dictaminados por la Justicia, fue la prohibición absoluta de salir del país, permanecer en el domicilio que declaró y realizar un tratamiento psicológico.

Jorge Rial, padre de la influencer, no esquivó el tema y habló sobre la reciente detención de su hija durante el streaming Carnaval.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”, explicó sobre el tema que fue tapa de todos los portales durante la tarde del lunes.

El periodista enfrentó a quienes lo acusan de querer omitir el tema: “Estoy acá porque es mi lugar, y voy a seguir estando acá”.

Con inmenso dolor, Rial no justificó las acciones de su hija: "Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas… Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”.

“Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No puedo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer", agregó.

Por otra parte, hizo referencia a las acusaciones de que utiliza su poder en los medios para que su hija tengo un trato preferencial con la Justicia: “Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”.

“En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Quiero decir. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”, reveló.

Finalmente, utilizó su tiempo para pedir perdón por las actitudes de su hija: “Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas. Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”.