El embajador de Sudáfrica en Francia fue encontrado muerto en la puerta de un hotel de París

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa, fue encontrado muerto a las puertas del hotel Hyatt Regency, en el oeste de París, informaron hoy medios de la capital francesa.

El hotel es una torre de gran altura en Porte Maillot, según indicaron los periódicos Le Parisien y Le Figaro, que adelantaban la información este martes.

Un portavoz de la Policía de París declinó comentar el caso mientras que las llamadas a la Embajada de Sudáfrica no encontraban respuesta, según un cable de la agencia de noticias Reuters.

Una recepcionista del Hyatt indicó que el hotel no haría comentarios, citada por el medio con sede central en Londres.

El sitio web de la embajada indica que el embajador “Nathi” Mthethwa fue ministro de Artes y Cultura de Sudáfrica de 2014 a 2019, y agregó deportes a su cartera entre 2019 y 2023.

El embajador había sido reportado como desaparecido por su esposa luego de recibir un mensaje de texto suyo que la preocupó, informó Le Parisien.

Un portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores de Sudáfrica comentó que estaban “al tanto de informes desafortunados relacionados con el embajador ´Nathi´ Mthethwa” y que emitirían una declaración una vez que hubiera información oficial.