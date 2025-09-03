Pampichuela elige a la representante de Valle Grande

La Escuela Secundaria Rural N° 1 de Pampichuela será la sede hoy de la elección departamental de la Embajadora Estudiantil y el Paje 10 de Valle Grande.

El evento que congrega a los estudiantes de este colorido departamento es a partir de las 18.30 en el Salón de la comuna de Pampichuela, situada a 198 kilómetros de la capital jujeña.

La comunidad educativa, padres y vecinos de Pampichuela trabajan en conjunto para organizar una noche especial, tanto para los estudiantes como para los visitantes que llegarán de las distintas localidades del departamento para apoyar a sus representantes.

Verónica López, la actual Embajadora Estudiantil entregará el cetro a una de las cuatro jovencitas candidatas, ellas son: Johanna Diamela Quipildor Batallanos (Colegio Secundario N° 57 – Caspalá), Yanina Yisel Pereyra (Escuela Rural N° 1 - Pampichuela), Jazmín Liañes (Colegio Secundario N° 21 - San Francisco), Xiomara Luere (Colegio Secundario N° 31 - Santa Ana) y Zaira Eunice Perales Lamas (Escuela Provincial Agrotécnica N° 13 - Valle Grande)

En tanto, Maximiliano Méndez, el actual Paje 10, estarán presentes para entregar sus atributos a los nuevos electos, ellos son: Gael Karin Chapor (Caspalá), Gustavo Alexander Tejerina (Pampichuela), Dylan Figueroa (Santa Ana), Thiago Tolaba (San Francisco) y Mariano Ávila (Valle Grande).

El costo de la entrada general es de cinco mil pesos.

VERONICA LOPEZ - REPRESENTANTE DEPARTAMENTO VALLE GRANDE 2024

MAXIMILIANO MENDEZ - CHICO 10 DEPARTAMENTO VALLE GRANDE 2024

SIOMARA MICHELLE LUERE ARIAS - COLEGIO SECUNDARIO Nº 31- SANTA ANA

DYLAN MAX FIGUEROA - COLEGIO SECUNDARIO N º 31 - SANTA ANA

JAZMÍN ESMERALDA LLANES - COLEGIO SECUNDARIO Nº 21 - SAN FRANCISCO

TIAGO CRISTIAN JONATAN TOLABA - COLEGIO SECUNDARIO Nº 21 - SAN FRANCISCO

JOHANA DIAMELA BATALLANOS QUIPILDOR - COLEGIO SECUNDARIO Nº 57- CASPALA

KARIN GAEL AMELIO CHAPOR- COLEGIO SECUNDARIO Nº 57 -CASPALA

ZAIRA EUNICE PERALES LAMAS – ESCUELA PROVINCIAL AGROTECNICA Nº 13 - VALLE GRANDE

MARIANO TOMAS DAVILA - ESCUELA PROVINCIAL AGROTECNICA Nº 13 - VALLE GRANDE.

PEREYRA YANINA - SECUNDARIO RURAL Nº 1 -PAMPICHUELA