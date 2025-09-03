¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Perico

Honran a Santa Teresa de Calcuta

Triduo hasta mañana y el viernes misa con bendición de las llaves.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:00

En el salón comunitario del barrio La Esperanza en Perico se está rezando el triduo en honor a Santa Teresa de Calcuta. Hoy y mañana, a las 20, habrá celebración de la Palabra. En tanto que la fiesta del viernes 5 será con la misa a las 20; se bendecirán las llaves de la casa y además se realizará la consagración a la Palabra por lo que solicitan a los fieles llevar la Biblia.

"Hay males que no se pueden curar con dinero, solo con amor", es la frase de la santa en la invitación.

 

