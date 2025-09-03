Embellecer uñas es la pasión artística que armoniza sus días

Desde que era pequeña, soñaba con cortar el cabello y descubrir el universo de la estética de una manera original.

Desde que era pequeña, soñaba con cortar el cabello y descubrir el universo de la estética de una manera original.

El camino que eligió, la llevó a transitar su vida con el anhelo de crecer y evolucionar en el ámbito de lo profesional. Y fue este el motor principal que la hizo seguir activando su mentalidad creativa para encontrar su misión en la vida.

Sampedreña de nacimiento, Priscila Machado es una genia de la manicura, que se formó en ciudad de Perico, en Buenos Aires y en la "Tacita de Plata" compartiendo esta pasión en la que tanto le gusta perfeccionarse.

En 2021, su atención se enfocó de lleno hacia este rubro y aunque atravesó diferentes obstáculos, con esfuerzo llegó a cursar el nivel inicial en este campo de la belleza.

ESTRUCTURAS ARTÍSTICAS | DETALLE CON DIFERENTES TÉCNICAS E IMAGINACIÓN.

"Cuando dicen que ser manicurista es sólo pintar uñas, yo creo que es mucho más. Hay un estudio, escalones y niveles que se tienen que pasar", detalló la actual máster manicurista que sabe de concentrarse en técnicas de limpieza, esmaltado y estructuras.

"Al principio fue frustrante porque esta profesión requiere un tiempo de preparación y yo que quería todo enseguida, me costó; pero quería aprender de todas maneras y mejorar", detalló la profesional que se inició desde el nivel inicial, el profesorado y continúa con especializaciones.

Es que no todo le resultó fácil, ya que puso a prueba su paciencia, superando cada instancia con la idea de dar lo mejor.

Continúa capacitándose y adentrándose en el universo de lo artístico porque crea uñas con diseños genuinos para incentivar su alma creativa.

HERMANAS | CON SU PRIMERA MODELO CAPILAR Y DE TAREA COMO “NAILISTA”.

Recordó con afecto que todo este privilegio que le toca vivir en el presente, se encendió en su corazón desde antes desde los doce años cuando por jugar, le cortaba el cabello a su hermana menor. "Le hice el flequillo de Natalia Oreiro en el video de 'Tu veneno'", dijo quien se especializó en peluquería y como lady barber durante años.

Pero sería antes de la pandemia que la cautivó la manicura. Y así fue como comprendió que el trabajar en detalle y con un proceso, lleva su tiempo.

"Encontré en la manicura una manera de relajarme, es una terapia que me hace sentir bien. Me acuerdo que pasaba horas practicando; primero sobre mis manos y para dominar productos en diseños en polygel, gel y acrílico; con este último me costó bastante y después al aprender mejor, comencé a practicar en manos ajenas", aclaró.

COMPARTIENDO SABERES | DICTA TALLERES CON CERTIFICACIÓN.

Así, de ser estudiante recibida, pasó a tener clientes gracias a un avance progresivo. "Quise tener mis cosas y me exigí porque quería dar lo mejor", destacó.

Uno de los desafíos que aprendió en Buenos Aires fue a través del dictado de su clase con alumnas que no conocía. "Como 'profe' hay que sacarse el miedo, romper el hielo y animarse a compartir saberes", indicó.

JUNTO A SUS ALUMNAS | LES REVELÓ QUE TIENEN QUE DAR LO MEJOR DE ELLAS, SIEMPRE.

Ya en 2023, armó su primer curso en la capital jujeña y desde el principio les indicó a sus alumnas que capacitarse es el secreto, porque eso hace al crecimiento. "Uno de mis sueños es participar en los torneos de estructuras artísticas o extremas", dijo, explicando que se trata de una técnica que se aplica en uñas de 21 a 25 centímetros de largo y donde se crea lo que la imaginación prefiera. "Si la temática es el ajedrez, se realiza el 'nail art' con toques que ilustren el juego, todo artesanal. Mi trabajo fue una enredadera en uñas de 21 cm. pero fue algo básico, tengo pensado hacer más proyectos", finalizó con optimismo.