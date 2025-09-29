Tilcara, destino más consultado en la Feria de Turismo 2025

Tilcara es uno de los destinos más consultados en el stand de Jujuy en la Feria Internacional de Turismo, que hasta mañana se desarrollará en el predio de La Rural en la ciudad de Buenos Aires. Las consultas son mayormente para fin de año, la temporada estival y lógicamente la celebración del carnaval.

El secretario de Turismo de ese municipio, Elbio Robles, viajó a la muestra del sector para posicionar a la villa turística en la Quebrada a través de una fuerte promoción de la oferta que tiene durante todo el año.

La "Garganta del Diablo", el Pucará, las noches de peñas, Semana Santa, el Tren Solar de la Quebrada, los vinos de altura, la gastronomía, el Enero Tilcareño, los circuitos turísticos, la cultura y las tradiciones, y otras propuestas más llevó para atraer visitantes.

Robles aseguró que en la primera jornada de la feria (el sábado) las consultas fueron permanentes: "La mayoría consultó para hospedarse en Tilcara y desde allí recorrer la Quebrada. Otros tantos preguntaron por el carnaval y también por la gastronomía".

Junto a los informantes turísticos Arnaldo Alfaro y Carlos Valdéz, Robles logró que Tilcara se destaque en la convocatoria más importante del sector turístico en Latinoamérica, que congrega miles de personas y operadores turísticos, empresas, organismos oficiales y emprendedores de todo el mundo.

A la vez, el funcionario municipal encabeza una agenda cargada de reuniones, entrevistas y encuentros con touroperadores interesados en vender Tilcara y en el Hotel de Turismo Tilcara para excursiones con estudiantes, familias y adultos mayores.