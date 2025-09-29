Primeros pasos en la arena de Mar del Plata

La edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita llega con novedades. Se desarrollará desde hoy al sábado 4 de octubre, en Mar del Plata, donde no sólo estarán los 36 deportes que integran el tradicional cronograma de competencias, sino que habrá cuatro disciplinas promocionales: el breaking, donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los e-sports, la competencia de penales y la de triples. Nuevos atractivos para esta tradicional cita deportiva y social.

La Copa Juego Limpio, que se entrega a la provincia que mejor representa los valores deportivos, tendrá nuevo modo de votación.

Más de 8.600 participantes de todo el país se presentarán en los cuatro grandes centros de competencia: el CEF Nº1, el Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini, el Complejo Turístico de Punta Mogotes y la Playa Popular; además de otras 26 sedes e instituciones que, como cada año, formarán parte del calendario de los Juegos.

Malvín, la mascota oficial, estará en cada uno de los escenarios y será protagonista en la elección de la mejor mascota del país, donde se elegirá a uno de los representantes de las provincias por su carisma, destreza y habilidades deportivas.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita además serán clasificatorios en tres disciplinas (atletismo, tenis de mesa y natación) para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que se disputarán en diciembre, en Asunción del Paraguay, bajo la organización del Consejo Sudamericano del Deporte y que contará con la participación de 1.500 jóvenes de esta parte del continente.

Además, en esta edición se incorporará un sistema que premiará con becas deportivas y educativas a los mejores participantes. Los chicos de todo el país tendrán la oportunidad de formarse, compartir experiencias con deportistas olímpicos, realizar talleres de alto rendimiento y clínicas deportivas.

En definitiva, en la jornada de hoy arranca la acción y hay marcada expectativa.