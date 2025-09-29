°
29 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Incendios Forestales
Rotura de acueducto
cámara oculta
Monterrico
alto comedero
Corredor Bioceánico
LIGA PROFESIONAL
Liga Regional
Onda Estudiantil 2025
desfile de carrozas
JUEGOS EVITA

Primeros pasos en la arena de Mar del Plata

Una nutrida acción deportiva arranca hoy bien temprano y se extenderá hasta el próximo sábado.

GONZALO DÍAZ
Lunes, 29 de septiembre de 2025 00:00
CON EL SECRETARIO CALVETTI | DEPORTISTAS JUJEÑOS YA SE ENCUENTRAN EN MAR DEL PLATA.

La edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita llega con novedades. Se desarrollará desde hoy al sábado 4 de octubre, en Mar del Plata, donde no sólo estarán los 36 deportes que integran el tradicional cronograma de competencias, sino que habrá cuatro disciplinas promocionales: el breaking, donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los e-sports, la competencia de penales y la de triples. Nuevos atractivos para esta tradicional cita deportiva y social.

La Copa Juego Limpio, que se entrega a la provincia que mejor representa los valores deportivos, tendrá nuevo modo de votación.

Más de 8.600 participantes de todo el país se presentarán en los cuatro grandes centros de competencia: el CEF Nº1, el Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini, el Complejo Turístico de Punta Mogotes y la Playa Popular; además de otras 26 sedes e instituciones que, como cada año, formarán parte del calendario de los Juegos.

Malvín, la mascota oficial, estará en cada uno de los escenarios y será protagonista en la elección de la mejor mascota del país, donde se elegirá a uno de los representantes de las provincias por su carisma, destreza y habilidades deportivas.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita además serán clasificatorios en tres disciplinas (atletismo, tenis de mesa y natación) para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que se disputarán en diciembre, en Asunción del Paraguay, bajo la organización del Consejo Sudamericano del Deporte y que contará con la participación de 1.500 jóvenes de esta parte del continente.

Además, en esta edición se incorporará un sistema que premiará con becas deportivas y educativas a los mejores participantes. Los chicos de todo el país tendrán la oportunidad de formarse, compartir experiencias con deportistas olímpicos, realizar talleres de alto rendimiento y clínicas deportivas.

En definitiva, en la jornada de hoy arranca la acción y hay marcada expectativa.

 

