Defensores de Yuto gritó campeón ante el "cuervo"

Defensores de Yuto se consagró campeón del Torneo Anual "Marcelo Monasterio" de la Liga Regional Jujeña de Fútbol al empatar 1 a 1 frente a Central Norte en el estadio "Ángel Lamas". El empate, sumado a la victoria obtenida en el partido de ida (2 a 1), le alcanzó al "Cady" para levantar el título en una final vibrante.

El encuentro comenzó con mucha intensidad. A los 12', Central Norte avisó con un fuerte remate de Espinoza que el arquero González controló sin problemas. La visita respondió a los 25' con una buena combinación entre San Roque y Chitay, aunque el disparo terminó en manos del arquero local. Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, Parada aprovechó un descuido defensivo y con un toque sutil puso en ventaja a Defensores a los 40', silenciando al público "azabache".

En el complemento, Central Norte salió decidido a revertir la historia. Con mayor posesión y volumen de juego, arrinconó a su rival y a los 35' encontró el premio: Nicolás Ricci, de tiro libre, colocó la pelota junto al palo derecho para el 1 a 1 que ilusionaba al local. Desde allí, el dominio fue del "cuervo", pero la defensa de Yuto, aún con un hombre menos por la expulsión de Bruno Palavecino, se cerró con firmeza y resistió hasta el pitazo final. Con el empate consumado, la alegría fue toda para Cady que vuelve a inscribir su nombre en la historia de la Liga Regional como campeón 2025.

Los clasificados

Atlético Talleres de Perico (Copa Federación), Altos Hornos Zapla (subcampeón Liga Jujeña), Deportivo Luján (repechaje Liga Jujeña), Deportivo Pampa Blanca (Liga Departamental), Monterrico Sur (subcampeón Copa Jujuy), Atlético San Pedro (bicampeón Copa Jujuy), Deportivo Parapetí (Liga del Ramal), Unión Deportiva Maimará (Liga Quebradeña), Racing de Ojo de Agua (Liga Puneña) y Defensores de Yuto (campeón Liga Regional) lograron sus pasajes al certamen que organiza el Consejo Federal.

Todos se encuentran plena pretemporada de cara al inminente inicio de la competencia afista, con sueños e ilusiones a flor de piel. También lo jugarán Sportivo Rivadavia (Liga Departamental) y Mitre de Calilegua (Liga Regional Jujeña) que oportunamente presentaron la Licencia Deportiva, siendo aprobada. Ahora lo que se sabe es si Río Grande de La Mendieta dirá presente, ya que también elevó el pedido y confía.

Liga Jujeña: Palermo sufrió para vencer a Comercio, pero clasificó

CON LO JUSTO | PALERMO CLASIFICÓ AYER Y SE MEDIRÍA A NIEVA EN PLAYOFFS.

Resistió y ganó. Sportivo Palermo ayer sudó la gota gorda en el cierre de la última fecha del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" para derrotar a Deportivo Comercio por 3 a 2 en el predio "Jesús Flores". La victoria del "canario" le terminó dando el pasaje para disputar los playoffs y ahora se mediría con Ciudad de Nieva en el mano a mano eliminatorio. Con un "doblete" de Germán Acuña y el restante de Facundo González el equipo de José Castaño finalizó la etapa clasificatoria sumando tres puntos valiosos, despojaron a La Viña de la pelea por ingresar a la siguiente instancia, pero por expulsiones no podrá contar con Galarza y Brian Cruz. En tanto que el "azulgrana" achicó diferencias con los festejos de Roberto López y Federico Barrera.

En un breve repaso, los cruces de playoffs serían los siguientes Ciudad de Nieva (1º de la Zona A) vs Sportivo Palermo (4º de la Zona B); Atlético Cuyaya (2º de la Zona A) vs Deportivo Luján (3º de la Zona B); Malvina FC (1º de la Zona B) vs Altos Hornos Zapla (4º de la Zona A) y Gimnasia y Esgrima (2º de la Zona B) vs Atlético Talleres (3º de la Zona A).

Palermo salió a la cancha con todo y ayer antes de los 15' ya estaba ganando 2 a 0 con el primer festejo de Acuña y luego de González. A los 20' estiró Acuña la diferencia para el "canario". Comercio hizo ingresar a Bejarano y se afirmó en la zaga y así pudo descontar antes del cierre con un golazo de López.

En el complemento al minuto de juego Barrera puso el 3 a 2 y el "azulgrana" estuvo al acecho de amargar a Palermo. Se animó el equipo de Solano pero fue un antes y un después la expulsiones de Pérez (C) y Galarza (P) y ahí nomás vio la roja Brian Cruz en el "canario". Y aunque estuvo diezmado el elenco visitante, el dueño de casa tuvo a Solano y Sosa sin piernas y eso se notó por eso no se modificó el marcador.

Comercio (2): Luna, Miranda, Félix, Cardozo, Brun, Pérez, Salgado, López, Machaca, Sosa y Barrera. DT: José Solano.

Palermo (3): C.Castaño, Alarcón, Gerónimo, Guananja, B. Cruz, Galarza, L. Cruz, Gómez, Acuña, González y Cook. DT: José Castaño.

Además ayer Talleres igualó 0 a 0 con Cuyaya en el "Plinio Zabala" donde el golero Armata le atajó un penal a Héctor "Cali" Guzmán en el primer tiempo.