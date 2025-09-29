River Plate volvió a perder y no puede levantar cabeza

River cayó 2 a 1 frente a Deportivo Riestra en el estadio "Monumental", en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Clausura.

Tras esta dura caída en Núñez, el "millonario" se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el "blanquinegro" le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto de Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.

Además, River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas fue expulsado.

Durante el transcurso del primer tiempo, Riestra desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas del River, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

A los 12 minutos, el "Malevo" abrió el marcador del estadio Monumental. Antony Alonso realizó un cabezazo potente dentro del área chica y sorprendió al arquero Franco Armani.

Sin embargo, en el minuto 25, el "millonario" igualó el partido. Giuliano Galoppo

A los 6 del segundo tiempo, Deportivo Riestra se adelantó nuevamente en el marcador. El lateral derecho Pedro David Ramírez marcó para el "malevo".

Borja anotó para el 2 a 2 pero su tanto fue anulado por offside

Pese a sus intenciones con más corazón que fútbol River no pudo empatar y terminó perdiendo como local. El equipo se fue silbado del estadio.

El "rojo" estuvo más cerca

GUSTAVO QUINTEROS

Racing e Independiente igualaron sin goles en el estadio "Presidente Perón" de Avellaneda. El "rojo" estuvo más cerca de la victoria con dos goles anulados por fuera de juego de Pussetto y Cabral respectivamente; un frentazo sobre la línea de Martirena para evitar la caída de su arco y en el cierre, sin marcas, el ingresado Galdames falló de manera increíble ante el arquero Cambeses.

Ambos equipos llegaban a este trascendental duelo con dos realidades completamente distintas. La Academia viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras el triunfo ante Vélez, mientras que los "diablos" arribaban sin haber logrado un triunfo en el campeonato local y con el agregado que era el estreno de Gustavo Quinteros al mando del equipo luego de la renuncia de Julio Vaccari como entrenador.

Ahora, Independiente deberá visitar a Godoy Cruz de Mendoza, el domingo 5 de octubre desde las 14:30 por la siguiente jornada del Torneo Clausura. En tanto, el conjunto albiceleste tendrá un duro choque ante River, el próximo jueves a partir de las 18, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el primer tiempo, la "academia" tuvo un mejor arranque y casi abrió el marcador Conechny, pero Zabala salvó la pelota en la línea y evitó el gol.

Poco a poco, los comandados por Quinteros se fueron acomodando en el partido y llegaron a generar peligro en el área rival. Finalmente fue cero a cero, pero el "rojo" quedó con un sabor amargo en la boca porque estuvo más cerca.