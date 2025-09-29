Corte en suministro de agua en casi toda la ciudad

Agua Potable de Jujuy informó que desde ayer al mediodía está interrumpido el suministro del líquido elemento en gran parte de la ciudad, debido a la detección de una rotura en el acueducto principal de 500mm en el Barrio Asentamiento 6 de Agosto - Huaico, el cual proviene de Planta Alto Reyes.

Para llevar a cabo la reparación de esta avería de gran magnitud, se debió interrumpir el servicio de forma programada a partir de las 12 de ayer, hasta la finalización de los trabajos.

Asimismo, se solicitó a los vecinos tomar las previsiones necesarias y acopiar agua para el período que duren las tareas.

Los sectores afectados por esta situación serán, en capital, los barrios Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, Epam, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti, La Arbolada. En Alto Comedero, Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la Túpac (etapas 4° a 10°). Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas y 89 Viviendas Cedems.

Por posible baja presión, Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

Personal de redes, acueductos, logística, electromecánica y seguridad e higiene de la empresa estatal trabajaba para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio lo antes posible.