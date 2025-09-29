Conducían a alta velocidad y amenazaron con un arma

Dos jóvenes fueron detenidos luego de protagonizar un temerario episodio en el barrio Alto Comedero, donde conducían una motocicleta a alta velocidad y amenazaron con un arma de fuego a efectivos que pidieron que se detengan.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado sábado alrededor de las 21.50 en la intersección de las avenidas Snopek y Marina Vilte del populoso barrio capitalino.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos realizaba un despeje, cuando observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta a alta velocidad, con un envase en la mano y que por poco provocan un siniestro vial.

De inmediato realizaron una breve persecución, hasta que lograron que detengan la marcha metros más adelante.

Sin embargo al acercarse la policía, uno de los inculpados extrajo un arma de fuego de entre sus prendas de vestir y ante el peligroso episodio, un efectivo se le arrojó, lo desarmó y logró reducirlo.

Posteriormente tomó intervención efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7, quienes procedieron al secuestro de un arma de fuego marca Mahely calibre.22, cinco cartuchos del mismo calibre, dinero y una motocicleta Gilera de 150 cc de cilindradas.

Asimismo, los malvivientes de 24 y 28 años fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.