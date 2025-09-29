Una noche magnífica en el desfile de carrozas y carruajes

BARBARA CABRERA

Ayer se vivió, ante miles de espectadores, la última velada de desfile de carrozas en la avenida Martijena de la ciudad de Palpalá.

Desde las primeras horas de la tarde, personas de toda la ciudad siderúrgica empezaron a convocarse para vivir la más esperada experiencia de la Fiesta de los Estudiantes, el desfile de parte de los proyectos que se presentaron en la capital jujeña, y entre ellos, los flamantes premiados de la edición 74º.

El desfile abrió con la pasada de las mini carrozas realizadas por los alumnos de los distintos jardines de la ciudad, acompañadas por ellos mismos y sus docentes y "seños". Los adorables trabajos enternecieron al público que con aplausos acompañó a cada uno de ellos.

Más adelante se hicieron presente los proyectos capitalinos, los primeros premios deslumbraron a los espectadores quienes pudieron ver de manera gratuita cada proyecto en detalle, con luces y movimientos únicos que maravillaron a todos.

Cabe destacar no solo la participación de los estudiantes, sino el esfuerzo de la Municipalidad de Palpalá por la realización del evento posibilitando que quienes no hayan podido llegar a la capital puedan también ser participes y vivir la experiencia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Además se destacó la labor junto a los emprendedores, con quienes se trabajo en conjunto para la realización de un paseo de comidas, donde se apreciaron gran diversidad de alimentos.

La jornada se transformó en una noche mágica y única que permanecerá en el recuerdo de las próximas generaciones, como un año donde los proyectos tomaron otra relevancia, y abordaron problemáticas sociales, tuvieron conciencia ambiental entre otros aspectos sobresalientes, el compañerismo y la solidaridad fueron los valores centrales que aggiornaron esta nueva edición que se despidió en la ciudad siderúrgica.