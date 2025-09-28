°
28 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Narcomenudeo
Onda Estudiantil 2025
vialidad provincial
Donación de Órganos
Jujeños solidarios
Onda estudiantil
Agua potable
Santuario de Río Blanco y Paypaya
Onda estudiantil
Triple Crimen
Narcomenudeo
Onda Estudiantil 2025
vialidad provincial
Donación de Órganos
Jujeños solidarios
Onda estudiantil
Agua potable
Santuario de Río Blanco y Paypaya
Onda estudiantil
Triple Crimen

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda estudiantil

El Huerto se quedó con el primer premio en carrozas

Domingo, 28 de septiembre de 2025 10:57
1º PREMIO- COLEGIO DEL HUERTO

Las carrozas impactaron este año con sus trabajos, tan minuciosos y llenos de detalles.

El jurado tuvo un muy difícil trabajo en otorgar los premios, ya que un trabajo se destacaba uno más que otro.

Los premios:

1º PREMIO- COLEGIO DEL HUERTO

2º PREMIO- ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO “PROF. JOSÉ ANTONIO CASAS”

3º PREMIO COMPARTIDO - BACHILLERATO N° 6 “ISLAS MALVINAS”

3º PREMIO COMPARTIDO - CENTRO POLIVALENTE DE ARTES "PROF. LUIS MARTÍNEZ"

4º PREMIO - COLEGIO DEL SALVADOR

5º PREMIO - COLEGIO NUEVO HORIZONTE

6º PREMIO - ESCUELA DE COMERCIO N°2 "MALVINAS ARGENTINAS"

7º PREMIO - ESCUELA NORMAL “JUAN IGNACIO GORRITI”

8º PREMIO - ESCUELA DE COMERCIO N° 2 "DR. MANUEL BELGRANO" DE PALPALÁ

9º PREMIO - COMPLEJO EDUCATIVO JOSÉ HERNÁNDEZ

10º PREMIO COMPARTIDO - ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO N° 1 “PROF. CARLOS EUSEBIO IBARRA”

10º PREMIO COMPARTIDO - ESCUELA DE COMERCIO N° 1 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" DE PERICO

11º PREMIO - COLEGIO Nº 1 "TEODORO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE"

12º PREMIO - COLEGIO FASTA SAN ALBERTO MAGNO

13º PREMIO - SECUNDARIO N° 32 "DR. RENÉ FAVALORO"

14º PREMIO - ESCUELA PROVINCIAL AGROTÉCNICA Nº 1 EL BRETE

15º PREMIO COMPARTIDO - BACHILLERATO PROVINCIAL Nº 24 "ESUTAQUIA MAMANÍ" DE LOZANO

15º PREMIO COMPARTIDO - CENTRO POLIVALENTE DE ARTES Nº 2 DE SAN PEDRO

16º PREMIO - BACHILLERATO PROVINCIAL N°3 "DR. CARLOS MARCELO QUEVEDO CORNEJO" DE MONTERRICO

17º PREMIO - ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 2 "DR. HORACIO GUZMÁN" DE SAN PEDRO

18º PREMIO - BACHILLERATO PROVINCIALN°2 "GOB. JORGE VILLAFAÑE"

19º PREMIO: BACHILLERATO N°21 "PROF. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ"

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD