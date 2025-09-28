La Provincia se destaca en la Feria Internacional de Turismo

Jujuy desplegará hasta el próximo martes todo su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica en la Ciudad de Buenos Aires, que ayer abrió sus puertas y donde buscará extender su posicionamiento como destino nacional.

En estas jornadas se concentrará toda la industria turística del país, de la región y del mundo en un espacio consolidado como la más importante del sector en la región. Profesionales del sector y el público en general se interiorizarán en ella sobre las tendencias, lograrán alianzas estratégicas y conocerán los destinos del país y del exterior.

PURMAMARCA | VIOLETA RAMOS Y GUSTAVO CHOROLQUE VENDIENDO EL DESTINO.

La Provincia está promoviendo destinos populares como Tilcara, El Carmen, San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín, Yala, San Salvador de Jujuy, Maimará y Purmamarca a cargo de los secretarios y directores de Turismo de sus municipios.

El Tren Solar de la Quebrada con un simulador de la experiencia que se extiende por 5 minutos vivenciando las sensaciones del viaje observando paisajes del trayecto entre Purmamarca y Maimará causa furor en la muestra.

PROMOCIÓN | LUIS ZERPA EN LA PRESENTACIÓN DEL MAIMARÁ CHASQUI ÑAN TRAIL.

También pone énfasis en los productos Las rutas del vino; Jujuy, sí quiero; la Ruta de los cielos; y lógicamente el carnaval, Semana Santa, Salinas Grandes, Serranías del Hornocal, Las Yungas y demás atractivos.

El chef José Frías ofrece exquisitas degustaciones gastronómicas y el bartender Marcelo Galván (con un stand espectacularmente ploteado con la bajada de los diablos en Uquía), sirve imperdibles Tragos con sabores de Jujuy.

IMPERDIBLES | MARCELO GALVÁN SIRVE LOS TRAGOS CON SABORES DE JUJUY.

El director de Turismo de Maimará además de su presencia en el stand de Jujuy promociona su destino como uno de los ocho pueblos seleccionados para el Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy preside la comitiva oficial en FIT, el sector privado local también está presente.