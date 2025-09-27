Gimnasia quiere asegurar hoy su cupo en el Reducido

Por la penúltima fecha del torneo Gimnasia y Esgrima se presenta por última vez fuera de casa en la fase regular enfrentando a San Telmo desde las 13.05 por TyC Sports. En la peor racha del certamen, en la que acumuló 3 derrotas seguidas, el equipo de Módolo busca la recuperación para asegurar la participación en el Reducido por el segundo ascenso, teniendo en cuenta que ve lejana la posibilidad de disputar la primera final. Con un punto más quedará sellada y con una victoria en la Isla Maciel queda bien parado para tener la localía y la ventaja deportiva en la primera fase. Además, este fin de semana puede confirmar la participación en la Copa Argentina del año próximo, a la cual clasifican los 7 primeros de cada zona y el mejor octavo.

Por estos motivos es importante el partido ante el "candombero" y el técnico decidiría arriesgar a jugadores que vienen con lo justo desde lo físico. El capitán Guillermo Cosaro ingresaría en la defensa por Sanchez, tras sufrir un desgarro hace 3 semanas frente a Central Norte. Además, volvería al equipo Molina por el lesionado Camacho. El ex volante de Villa Dalmine tuvo una distensión en la derrota con Chicago en Mataderos. En la delantera hay 3 nombres para dos puestos: Menendez, Quintana y Fernandez, quien también viene con problemas físicos desde el encuentro con el "torito". El "lobo" debe recuperar la contundencia ya que hace 280 minutos no anota. Las suspensiones y lesiones hicieron mella en un Gimnasia que no puede repetir la formación hace 3 jornadas, justamente en la última victoria conseguida, que fue en el clásico frente al elenco salteño. Ese día Módolo había reiterado los 11 por tercer encuentro seguido.

Además, hay 3 futbolistas que debieron ser reemplazados en la caída ante Agropecuario y no estarían ni en el banco de suplentes esta tarde. Camacho y Duré, con molestias musculares severas y Sánchez, con un traumatismo en la rodilla izquierda.

Por otro lado, Maidana y Soria se encuentran al límite de amonestaciones y se podrían perder el partido ante Chacarita del domingo 5 de octubre en Jujuy.