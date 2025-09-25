ES1260925-008N01-De Miyuyoc a la capital provincial

Una delegación de alumnos y docentes de la escuela 375 "Lázaro Cruz" de Miyuyoc, Humahuaca, disfrutó de dos días maravillosos en la capital provincial gracias al apoyo del Colegio Farmacéutico de Jujuy, institución que apadrina el establecimiento.

Los chicos y sus maestros, junto a la directora Sandra Rivero, arribaron el miércoles a nuestra capital en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y un proyecto institucional elaborado en tal sentido.

Los ocho estudiantes de primero a séptimo grado, la directora y las docentes Gabriela Quispe y Claudia Gutiérrez visitaron los principales atractivos de San Salvador de Jujuy y en la Ciudad Cultural, vivieron una experiencia inolvidable durante los desfiles de carrozas, pudiendo conocer también a las reinas de las provincias que hoy participarán de la elección nacional.

Acompañados por el presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy, Gustavo Martínez, visitaron ayer nuestro diario y durante un recorrido por la redacción fueron impuestos por los periodistas en torno a la elaboración de las noticias y el funcionamiento de la página web.

En la oportunidad, Martínez expresó su satisfacción de haber podido contribuir a que los chicos realicen esta visita, mencionando que varios de ellos no conocían la capital provincial.

Pasado el mediodía se dirigieron al complejo recreativo de los farmacéuticos del barrio Bajo La Viña, donde almorzaron y disfrutaron de numerosas propuestas recreativas, para luego emprender el viaje de retorno a Miyuyoc.

La escuela 375 tiene una matrícula de once alumnos del nivel primario y la comunidad educativa aspira a que se habilite el nivel inicial ya que hay pequeñitos que se ven impedidos de realizar el jardín de infantes.

Miyuyoc es una comunidad rural del departamento Humahuaca, distante a 60 kilómetros de la ciudad histórica.