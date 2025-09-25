Jujuy nominada en ocho categorías de los Premios FED

Jujuy está nominada en ocho categorías de los Premios FED - Premios Federales a la Industria Turística - que se entregan hoy desde las 19 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. A la ceremonia confirmó su asistencia el ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos.

Los FED destacarán las experiencias exitosas y las mejores prácticas del turismo argentino, para fomentar una cultura de excelencia e innovación en la industria turística nacional.

En las categorías donde figura Jujuy son: Trayectoria en hotelería / en gastronomía / en agencias de viajes; Destino destacado; Destino emergente; Experiencia turística hotelera / gastronómica / agencias de viajes; Destino para todos; Destino turístico del año; Comunicación turística; y Campaña publicitaria del año.

La premiación será un reconocimiento a los destinos turísticos, personas, empresas e instituciones del sector que por su liderazgo y esfuerzo en adaptarse a los nuevos paradigmas del mundo, están inspirando y transformando la forma de hacer turismo en nuestro país.

Así el turismo argentino volverá a ser protagonista en la tercera entrega de los Premios FED, organizada por MS & Asociados, productora de Ciudadanos viajeros y Enlace turístico (programas de radio y televisión conducidos por Manuel Sierra, periodista especializado en turismo).

Además de Jujuy también están nominados Misiones, Salta, Chubut, Neuquén, Tucumán, Mendoza, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero; además de Puerto Madryn y Turismo Concordia.

Las restantes categorías para esta edición fueron: Destino auténtico; Destino innovador; Atracción turística; Pioneros del turismo; Dirigente del año; y Personalidad turística del año.

Los Premios FED a la industria turística argentina pretenden instalarse en la agenda anual para ser la vidriera en la cual se hagan visibles los avances realizados en materia turística en los rincones del país, así como los logros de los hombres y mujeres que con su esfuerzo construyen una industria fuerte, profesional y resiliente superando crisis y desafíos.

MS & Asociados para esta edición tiene el apoyo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires - Ahrcc; Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones y la Federación empresaria hotelera gastronómica de la República Argentina quienes entregarán un reconocimiento especial a uno de sus asociados por su trayectoria y experiencia en el sector.

Nos acompañan además: Bodega Gamboa; Km del Alfajor; Ecovert Campagne - Viñedos & Enoturismo | Concordia; Bodega Siandra Hermanos; Aver -Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos- y Café El Bohío.