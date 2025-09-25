Hoy último desfile de carrozas con puntaje       

Esta tarde a partir de las 19 se realizará el último desfile doble y con puntaje en Ciudad Cultural en el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
“La fiesta linda” va llegando a su fin y hoy harán su paso por la avenida de los estudiantes 80 carrozas en la que los estudiantes de distintos establecimientos educativos de la provincia mostraran sus trabajos para los cientos de jujeños y turistas que llegaran hasta este punto de la ciudad.
Esta tarde el desfile iniciará con el paso del grupo B que lo hara de manera invertida y luego será el turno del grupo A que pasará de manera normal.
El pasaje de carrozas será de la siguiente manera:
|
6° DESFILE - JUEVES 25/09/2025 Grupo B y A
|
GRUPO B INVERTIDO
|
N°
|
NOMBRE DEL COLEGIO
|
CATEGORIA
|
1
|
Nueva Generacion
|
carruaje
|
2
|
Esc. Tecnica Pcial. N° 2 - Olaroz Chico
|
tecnica
|
3
|
Esc. Tecnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzman" - San Pedro
|
carroza
|
4
|
Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos
|
carruaje
|
5
|
Bachillerato N° 12 "Avelino Bazan" El Aguilar
|
carruaje
|
6
|
Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro
|
carroza
|
7
|
Asociacion Todos Juntos
|
carruaje
|
8
|
Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano
|
carroza
|
9
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico
|
tecnica
|
10
|
Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital
|
carruaje
|
11
|
Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle
|
carruaje
|
12
|
Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra
|
carroza
|
13
|
Colegio Canonigo Gorriti
|
carruaje
|
14
|
Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti
|
carroza
|
15
|
Esc. Normal Republica de Bolivia - Humahuaca
|
carruaje
|
16
|
Colegio Ipsel
|
carruaje
|
17
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Pbro. Escolastico Zegada
|
tecnica
|
18
|
Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Aredez
|
carruaje
|
19
|
Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos
|
carruaje
|
20
|
Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro
|
carruaje
|
21
|
Bachillerato Provincial N° 19 - Yala
|
carruaje
|
22
|
Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpala
|
carroza
|
23
|
Colegio Antonio Maria Gianelli
|
carruaje
|
24
|
Colegio N° 2 Armada Argentina
|
carruaje
|
25
|
Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo
|
tecnica
|
26
|
Colegio Mayor Jujuy
|
carruaje
|
27
|
EMDEI
|
carruaje
|
28
|
Esc. De Comercio N° 1 Jose Manuel Estrada
|
carroza
|
29
|
Colegio Parroquial - El Carmen
|
carruaje
|
30
|
Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas
|
carroza
|
31
|
Colegio Los Lapachos
|
carruaje
|
32
|
Colegio Secundario N° 43
|
carruaje
|
33
|
Esc. Tecnica Pcial. N° 1 - A. Vargas Belmonte
|
tecnica
|
34
|
Colegio Remedio de Escalada
|
carruaje
|
35
|
Colegio Modelo Palpala
|
carruaje
|
36
|
Colegio Nuestra Sra. Del Huerto
|
carroza
|
37
|
Colegio Privado Nueva Siembra
|
carruaje
|
38
|
Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
|
carruaje
|
39
|
Complejo Educativo Jose Hernandez
|
carroza
|
40
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimara
|
tecnica
|
GRUPO A
|
N°
|
NOMBRE DEL COLEGIO
|
Categoria
|
1
|
Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala
|
Tecnica
|
2
|
Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez"
|
carroza
|
3
|
Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL
|
carruaje
|
4
|
Colegio Martin Pescador
|
Carruaje
|
5
|
Colegio Del Salvador
|
carroza
|
6
|
Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja"
|
carruaje
|
7
|
Colegio Santa Teresita
|
Carruaje
|
8
|
Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico
|
Tecnica
|
9
|
Colegio Informatico Blaise Pascal
|
Carruaje
|
10
|
Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada"
|
carruaje
|
11
|
Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante"
|
Carroza
|
12
|
Colegio N° 3 Exodo Jujeno
|
Carruaje
|
13
|
Colegio San Alberto Magno - Fasta
|
carroza
|
14
|
Secunadario N° 33 - Reyes
|
Carruaje
|
15
|
Colegio Santa Barbara
|
carruaje
|
16
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen
|
Tecnica
|
17
|
Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcan
|
Carruaje
|
18
|
Colegio Secunadario N° 54
|
Carruaje
|
19
|
Bachillerato Pcial. N° 6
|
Carroza
|
20
|
Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano
|
Carruaje
|
21
|
Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala
|
Carroza
|
22
|
Colegio Secundario N° 6
|
carruaje
|
23
|
Colegio Polimodal N° 3
|
Carruaje
|
24
|
Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar
|
Tecnica
|
25
|
Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano
|
Carruaje
|
26
|
Colegio Pablo Pizzurno
|
Carruaje
|
27
|
Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane
|
Carroza
|
28
|
Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico
|
Carruaje
|
29
|
Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - Capital
|
Carroza
|
30
|
Colegio Privado Jean Piaget
|
Carruaje
|
31
|
Polimodal N° 2 - Abra Pampa
|
Carruaje
|
32
|
Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro
|
Tecnica
|
33
|
Colegio Nuevo Horizonte N° 1
|
carroza
|
34
|
Colegio Privado Los Olivos - San Pedro
|
carruaje
|
35
|
Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico
|
carroza
|
36
|
Secundario N° 34 - Capital
|
carruaje
|
37
|
Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico
|
carruaje
|
38
|
Bachillerato Pcial. N° 21
|
carroza
|
39
|
Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro"
|
carruaje
|
40
|
ARENI
|
carruaje