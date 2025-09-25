El intendente Rivarola supervisó obra del acceso norte en Palpalá

El jefe de la comuna de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, supervisó los avances de la etapa final de la obra de pavimento en el tramo del acceso Norte a la ciudad siderúrgica. Su administración, lleva a cabo la etapa final del hormigonado H21 de ese empalme de la ruta provincial 1 con las avenidas Del Congreso y Martijena, pudiendo habilitarse en las próximas semanas.

Esta obra es financiada íntegramente con recursos del erario municipal. Luego de realizarse un estudio técnico y una planificación rigurosa para asegurar la sostenibilidad y perdurabilidad de la obra en el tiempo, ya que es un sector que ya fue abordado por gestiones municipales anteriores y se fue degradando.

El intendente Rivarola, sostuvo que esta obra que "tuvo un proceso complicado", ya que se realizó un recambio grande de suelo por las características del terreno, el sistema de cloacas y el arrastre pluvial que cruza el sector. En aproximadamente dos semanas se habilitaría la arteria que tiene un tránsito muy fluido. "Era necesario efectuar de manera definitiva un trabajo integral en todo el recorrido, con material de alta calidad y estructura sólida, de manera tal de garantizar la perdurabilidad de la misma en el tiempo", enfatizó el mandatario.

Además, el jefe comunal valoró los avances de obra de mejoramiento de calles en los barrios General Savio y Paso de Jama.

Operativo vial

La Municipalidad de Palpalá prevé implementar un importante operativo vial junto a otras instituciones gubernamentales, para el traslado por RP1 y RN66 de más de 20 carrozas y carruajes que participarán del desfile que se realizará el domingo 28 sobre avenida Martijena. Este año, el evento coincide con la primera peregrinación al Santuario de Río Blanco, lo que requirió una planificación especial. Es por ello que se recomienda a los conductores tomar precauciones adicionales y estar atentos a las indicaciones del personal de tránsito durante todos el fin de semana sobre rutas 1 y 66.