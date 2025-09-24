Conmoción en Alto Comedero: hallaron el cuerpo de un hombre en una vivienda

Según relataron testigos, alrededor de las 18 horas un joven salió corriendo de la casa pidiendo ayuda desesperadamente a vecinos y comerciantes de la zona. Mientras solicitaban asistencia al 911, una camioneta policial que circulaba por la avenida fue alertada por el joven y detuvo su marcha para atender la emergencia.

Al ingresar al domicilio, personal policial constató el deceso de un hombre en el interior de la vivienda. Minutos después arribaron más unidades policiales y personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para llevar adelante las pericias correspondientes.

Vecinos señalaron que en el lugar funcionaría una especie de “aguantadero”, donde solían reunirse personas a consumir bebidas alcohólicas. Pasadas las 20 horas, efectivos trasladaron el cuerpo a la morgue judicial del distrito de Alto Comedero para avanzar con las investigaciones.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima ni la causa de su muerte, que es materia de investigación.