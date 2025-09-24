"Belén" la pelÍcula elegida que representará al país en los premios "Oscar 2026"

Con Graciela Borges como comunicadora oficial y desde la Casa de la Cultura, "Belén" se llevó la nominación de la Academia de Cine Argentino, como la representante argentina para competir en los Premios Oscar y los Premios Goya.

La emblemática actriz hizo el anuncio este miércoles. Ahora solo queda esperar a que la Academia de Hollywood y España elijan a la cinta dirigida por Dolores Fonzi.

"La película que representará a la Argentina en la categoría 'mejor película internacional' al Premio Oscar es 'Belén'", anunció Borges ante los presentes en la Casa de la Cultura.

Entre las destacadas se encontraban títulos que ya han generado gran conversación, como "Belén", "Gatillero", "Homo Argentum", "La mujer de la fila" y "Algo viejo, algo nuevo y algo prestado", conformando una lista que demuestra la vitalidad de la producción nacional.

Las películas elegidas recorren un amplio espectro de géneros y miradas, desde el drama social con trasfondo histórico de "Belén" hasta las propuestas de autor y las narrativas más audaces que presentan "Homo Argentum" y "Gatillero".