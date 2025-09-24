Jujuy tendrá más vuelos a Buenos Aires desde octubre

La empresa Flybondi sumará un 30% de vuelos a Jujuy desde octubre, que pasará de 14 a 18 vuelos semanales. La firma low cost amplía su frecuencia entre Buenos Aires y nuestra provincia, ofreciendo más horarios y conectividad de cara a la temporada de verano 2025/2026.

"Este refuerzo en la conectividad es fundamental para seguir potenciando el turismo en nuestra provincia. Más vuelos significan más visitantes, más oportunidades para nuestros emprendedores y más desarrollo para todo el sector turístico", expresó al respecto Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy.

La medida responde a la estrategia de la compañía de reforzar su operación en vísperas de la temporada alta de verano y facilitar el acceso a uno de los destinos más atractivos del Noroeste argentino, reconocido por su diversidad cultural, sus paisajes únicos y su creciente propuesta gastronómica y turística.

Las nuevas frecuencias ya están disponibles para reserva en la web de la aerolínea y brindarán mayor flexibilidad horaria para quienes deseen explorar el norte argentino. El aumento de vuelos hacia Jujuy forma parte de un plan más amplio que incluye refuerzos en otras ocho rutas nacionales estratégicas, como Mendoza, Salta, Tucumán y Puerto Iguazú.

Cabe destacar que por este anuncio, Flybondi ofrecerá el código promocional exclusivo "Flyjujuy", que brinda un 20% de descuento en todas las rutas desde y hacia Jujuy. La promoción es válida para compras hasta el 15 de octubre y aplica a todos los vuelos publicados en el calendario de la aerolínea, sin incluir tasas e impuestos.