Ledesma y FNC fortalecen Eco Muebles

Dentro del proyecto Eco Muebles, la empresa Ledesma realizó una importante entrega de herramientas al taller comunitario que impulsa la Federación Nacional Campesina en Libertador. Se realizó en instalaciones de la Asociación de Policías Retirados, con la participación de autoridades de la FNC, representantes de la empresa y miembros de la comunidad.

El equipamiento entregado incluye una cepilladora eléctrica, clavadora neumática, sierra circular, compresor de aire, sierra de mesa con banco y engrampadora, elementos que permitirán potenciar la formación técnica y práctica en carpintería que el proyecto ofrece de manera gratuita.

ALEGRÍA | INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA CON LAS MÁQUINAS DONADAS POR LEDESMA

El Taller Eco Muebles es una iniciativa que promueve la economía circular, el reciclaje y la producción sustentable. Desde hace tres años viene capacitando a referentes comunitarios en la fabricación de muebles, destinados en gran parte a comedores y merenderos de la región. En la actualidad, el ciclo de formación se encuentra en su etapa final y cuenta con una destacada participación, especialmente de mujeres.

Esteban Giménez, titular de la FNC, destacó la articulación entre los distintos actores. "Nuestra tarea principal es formar a la mayor cantidad de personas en la fabricación de muebles. Agradecemos a la empresa Ledesma por esta valiosa donación, que nos permitirá continuar con las capacitaciones tanto en Fraile Pintado como en Libertador. También a la municipalidad, por confiar en nosotros para llevar adelante esta propuesta", señaló.

Por su parte, Daniela Orquera, del área de Relaciones con la Comunidad de Ledesma, subrayó el compromiso de la compañía con el proyecto "Hace tres años venimos acompañando a la FNC. Al principio les entregamos materia prima, como pallets, que reciclaban para fabricar muebles y venderlos para sostener su institución. Hoy, su impacto es aún mayor, ya que esos muebles llegan a comedores y merenderos, y además ofrecen capacitaciones gratuitas para la comunidad", expresó.

Finalmente, Orquera adelantó que para cerrar el ciclo de formación, se realizará una Expo Mueble en la plaza central de Libertador.