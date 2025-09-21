°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
PERICO
salud
Gobierno de Jujuy
Cheaf
Gobierno de Jujuy
PALPALÁ
Femicidio
Siniestro Vial
Calilegua
Onda Estudiantil 2025

El Carmen

Apuñaló a su expareja en plena calle y se dio a la fuga

La víctima fue herida en una pierna y fue hospitalizada. Testigos que la vieron lesionada alertaron a la Policía.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 23:04

Un hombre atacó con un arma blanca a su pareja, se fugó y es buscado por la Policía, en la ciudad de El Carmen.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio tuvo lugar el pasado sábado alrededor de las 23 sobre un tramo de la calle Argañaraz, a la altura de la entrada del barrio Jorge Cafrune de la mencionada ciudad de los diques.

Fue en esas circunstancias que dos transeúntes se percataron que una joven de 26 años se encontraba en el lugar con una herida sangrante en una pierna y de inmediato alertaron a las autoridades.

Una comisión de efectivos policiales de la Unidad Regional 6 se constituyó de inmediato y se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que caminaba por el sector, cuando fue interceptada por su expareja y tras mantener una discusión, éste la atacó con un arma blanca y se fugó.

Personal del Same también se presentó en el lugar, asistió a la joven que tenía una herida en su muslo derecho y la trasladó al hospital "Nuestra Señora del Carmen", donde quedó alojada en Observación.

Mientras tanto los efectivos policiales, con la identidad del agresor y la vestimenta que llevaba puesta al momento del ataque, realizaron recorridos por el sector pero no lograron dar con su paradero.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del acusado.

Finalmente, los efectivos de la Unidad Regional 6 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.

 

