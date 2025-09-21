Emocionante elección del paje 10 en Ciudad Cultural

Verlos compartir, estallar en carcajadas, demostrar sus habilidades con ritmos musicales de todos los tiempos pero también quebrarse de emoción al hablar de sus madres, de su fe o de mensajes muy profundos como el cuidado de la salud mental y ponerle un freno al bullying. Todo eso dejó esta tarde la cuarta edición de la elección del Paje 10 de la Provincia que se realizó en la Ciudad Cultural con 83 representantes estudiantiles de la provincia.

Promediando la tarde la gala fue tomando color con la presencia de la Orquesta Juvenil "Hagamos música en la escuela" del Programa de Coros y Orquestas. Además las 16 representantes departamentales acompañaron a los chicos, palpitando lo que será hoy la elección provincial y fueron las depositarias de las flores amarillas que abundaron entre los candidatos.

La elección 2025 también hizo palpable la inclusión con la presencia de asociaciones como "Todos Juntos", Appace y Areni.

Bajo las luces del lugar, vibrando al ritmo de las hinchadas que colmaron las gradas, se vivió una jornada estudiantil inolvidable. Así, el inquebrantable espíritu jujeño una vez más brilló con luz propia.