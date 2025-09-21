Sospechosos sustrajeron la recaudación a mano armada

Dos trabajadores de una distribuidora denunciaron que fueron amenazados a mano armada por sujetos encapuchados que les robaron la suma de 300 mil pesos, en la localidad de Monterrico. Los sospechosos se dieron a la fuga en un auto que los esperaba a escasos metros.

El ilícito sucedió días pasados al mediodía, cuando dos hombres que son empleados de una empresa distribuidora de alimentos de la ciudad de Libertador General San Martín llegaron hasta un comercio ubicado en la calle 19 de Abril, del barrio Virginia en el mencionado poblado.

Eran alrededor de las 12.30 y los trabajadores se bajaron del camión marca Iveco para realizar la entrega de los productos.

Fue entonces que mientras realizaban su trabajo, los hombres fueron sorprendidos por dos sujetos encapuchados, uno de ellos con un arma de fuego en la mano.

Ante esto, los denunciantes no atinaron a defenderse, mientras los sospechosos los obligaron a subirse a la parte de atrás del camión, en el sector de cargas.

De esta manera, los inculpados neutralizaron a los hombres y los golpearon para luego dirigirse a la cabina del vehículo. En ese lugar había una caja de cartón con el dinero de la recaudación hasta ese momento del día, el cual fue sustraído por los sujetos.

Tras esto, los dos encapuchados corrieron hasta donde se encontraba un auto marca Fiat Cronos de color negro, el cual abordaron para darse a la fuga.

Una vez que los sospechosos escaparon, las víctimas descendieron de la parte trasera del transporte y verificaron la falta del dinero.

Por esa razón, horas más tarde los trabajadores de la distribuidora se dirigieron a la Brigada de Investigaciones de El Carmen. Allí realizaron la correspondiente denuncia y aportaron que en la caja sustraída había un monto cercano a los 300 mil pesos.

Además, aproximadamente a las 12.50 una mujer que fue testigo del robo, se acercó a la Seccional 29° de la localidad de Monterrico y denunció lo ocurrido, mencionando que los sospechosos eran dos hombres y que se escaparon a bordo de un auto Fiat Cronos. También, agregó las características físicas y cómo estaban vestidos ambos, precisando los tres números de la patente identificatoria del rodado.

Tras esto, desde la dependencia se comunicaron con el personal de Monitoreo y aportaron las características del auto. De esta manera, los encargados de observar las cámaras vieron un auto similar que circulaba a gran velocidad desde la intersección de avenida España y San Martín, que luego pasó por el "cruce Morisconi" en dirección a la ruta provincial N° 45 y desde allí en sentido sur-norte con rumbo a la ciudad de Perico.