Once años del “Jorge Accame”

Funcionarios de la comuna capitalina, junto a vecinos, vecinas y talleristas que participan de las propuestas culturales, celebraron un 11º aniversario del Centro Cultural "Jorge Accame", ubicado en el barrio 12 de Octubre.

Fue un evento con una múltiple propuesta de exhibición de talleres artísticos que se brindan en ese lugar, protagonizada por sus participantes que no son otros que los propios vecinos que en estos once años dieron vida al sueño de llevar la cultura a los barrios. Hubo folclore, tango y otras danzas a cargo de distintos grupos formados a partir de los talleres; también músicos que desplegaron su arte sobre el escenario, y por supuesto, teatro.

Al respecto, el secretario de Cultura y Turismo del municipio, Luciano Córdoba, sostuvo: "Estamos muy contentos por un nuevo aniversario del Centro Cultural "Jorge Accame"; el año pasado tuvimos la oportunidad de imponer el nombre de Gabriel Guzmán a la Sala en particular, quien ha sido artífice de que este espacio crezca y se vincule con la comunidad hasta transformarse en un centro cultural".

"Once años es muchísimo tiempo, de mucho trabajo y compromiso de los que pasaron coordinando el espacio. Estamos muy felices en el equipo de Cultura y desde la Intendencia porque no para de crecer este lugar; crece desde la oferta artística y también desde la demanda", señaló.