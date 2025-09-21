°
21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

Cindac

Buscan a Lautaro Trejo

El joven e 15 años falta en su hogar desde ayer

Domingo, 21 de septiembre de 2025 12:25

Familiares y amigos de Lautaro Gonzalo Trejo lo buscan por todos lados. Es que el adolecente de 15 años falta de su hogar desde el día de ayer.

El joven es de contextura delgada, tez morena, cabello corto lacio de color negro y ojos negros.

Al momento de su desaparición vestía campera deportiva marca Adidas color negro con franjas blancas en las mangas, pantalón deportivo color negro, zapatillas con plataforma gris con celeste.

Cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239.

Temas de la nota

Temas de la nota

