Lazio y Roma, cara a cara

Bien temprano para esta parte de Sudamérica, desde las 7.30 Lazio y Roma protagonizarán uno de los duelos más tensos de toda la Serie A de Italia: el "Derby della Capitale". Como ha sido habitual en las últimas temporadas, ambos conjuntos aspiran a luchar por los puestos europeos, lo que añade tensión extra al encuentro. Ya no solo luchan por consagrarse como "el equipo de la ciudad", sino que además son rivales directos en la tabla de clasificación.

Durante el inicio de la temporada, las lesiones han castigado a ambos equipos. En Lazio, Manuel Lazzari se suma a las bajas ya conocidas de Matías Vecino y Patric. En Roma, en las últimas horas Mario Hermoso y Wesley França han abandonado el entrenamiento con molestias y podrían sumarse a la lista de lesionados, formada actualmente por: Bailey, Paulo Dybala y Bove.

MATÍAS SOULÉ (ROMA)

En los últimos 10 partidos disputados entre Lazio y Roma, cada equipo ha ganado 4 encuentros y han habido 2 empates.

La temporada pasada, los giallorossi se llevaron el primer asalto por 2-0, Lorenzo Pellegrini abrió el marcador con un golazo por la escuadra y, solamente 7 minutos después, Saelemaekers aseguró el triunfo de la lupa. En la segunda vuelta, los biancocelesti golpearon primero con un gol de Romagnoli al inicio de la segunda mitad, pero el argentino Matías Soulé empató el encuentro para la Roma a falta de 20 minutos para el final del encuentro.

Ayer la fecha 4 del torneo doméstico de italiano tuvo ya estos resultados: Bologna 2 Genoa 1; Hellas Verona 1 Juventus 1 y Udinese 0 Milan 3.