Gimnasia está obligado a ganar ante Agropecuario

Gimnasia corre de atrás en su ilusión por disputar la final por el primer ascenso, hoy saltará al campo de juego del "23 de Agosto" sabiendo que su homónimo mendocino ganó ayer y estiró la ventaja en la cima del campeonato.

El "lobo" recibirá esta tarde a Agropecuario de Carlos Casares, obligado a conseguir una victoria, necesaria para no perderle el rastro al líder y para asegurarse su lugar en el Reducido.

El duelo ante los bonaerenses comenzará a las 18 y tendrá como juez principal a Álvaro Carranza.

El partido válido por la fecha 32 se verá por la plataforma web de TyC Sports Play.

Gimnasia llega a este duelo luego de dos derrotas consecutivas (Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago).

Por su lado, los de Carlos Casares vienen envalentonados luego de ganarle al "lobo" mendocino en la fecha pasada. Los del "sojero" saben que una victoria en el "23 de Agosto" encaminaría su clasificación al Reducido.

Milton Álvarez

En la previa del duelo de esta tarde entre Gimnasia y Agropecuario, "Nada está dicho", afirmó enfáticamente Milton Álvarez, reflejando con absoluta fidelidad la mentalidad ganadora de un Gimnasia y Esgrima dispuesto a seguir adelante, porque "la pelea por el ascenso continúa".

Por otra parte, el arquero "albiceleste" hizo especial referencia al rol que juegan los hinchas y que se constituyen en un jugador más. "El apoyo de la gente es reconfortante".

El "mensana" ganó y lidera

Gimnasia de Mendoza le ganó 2 a 0 a San Telmo, en condición de local, en el marco de la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional y se mantiene como líder con 59 puntos a falta de dos jornadas.

En el estadio "Victor Antonio Legrottaglie", el equipo de Ariel Broggi recibía a los de José María Bianco en un partido trascendental para defender su liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional y así lo serán las dos jornadas restantes con Gimnasia de Jujuy, Deportivo Morón, Estudiantes de Rio Cuarto y de Buenos Aires al acecho.

El "lobo" abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con el gol de Brian Nicolás Ferreyra. Tras un desborde por la izquierda de Franco Saavedra, el ex jugador de Talleres de Córdoba envió un gran centro al segundo palo donde se elevó el delantero exAlmagro y metió un gran cabezazo a la ratonera derecha donde se tiró el arquero Joaquín Enrico pero no pudo evitar el tanto.

A los 10 minutos del complemento, Facundo Lencioni puso el 2 a 0 definitivo para Gimnasia.

Otros resultados de ayer fueron: Arsenal 1 Maipú 2; Colegiales 2 Gimnasia y Tiro 0.

Estudiantes (RC) perdió en Chaco

Luego de lo que había sido la victoria ante Mitre de Santiago del Estero, el "león del imperio", quien por diferencia gol era líder del grupo, buscaba seguir por el mismo camino contra For Ever. Sin embargo, el equipo de Iván Delfino no pudo con el Negro y sufrió una derrota que complica sus aspiraciones.

Con este resultado, Estudiantes de Río Cuarto dejó atrás una racha de cinco victorias consecutivas y además quedó a tres unidades de Gimnasia de Mendoza, el líder de la Zona B.

En la próxima fecha, el "celeste" recibirá a Almirante Brown, rival al que buscará vencer para poder seguir soñando con jugar la final por el ascenso.