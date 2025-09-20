Se realizó la primera audiencia preliminar

La Sala III de los Tribunales de la capital jujeña fue el recinto de la primera audiencia preliminar del caso que investiga la muerte de Rubén Oviedo, tras un siniestro vial ocurrido el 13 de abril de 2019.

La víctima fue atropellada por un motociclista que circulaba en estado de ebriedad por avenida Córdoba de la ciudad capital y perdió la vida en enero de 2020, tras estar internado durante nueve meses en grave estado. A este encuentro ante los magistrados llegó el único acusado, Mauro Luciano Aredes, imputado del supuesto delito de "homicidio simple con dolo eventual".

El pasado jueves, tras más de seis años de espera la causa dio su primer paso en los Tribunales jujeños. Así fue que minutos después de las 8 el tribunal compuesto por los magistrados María Margarita Nallar, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas dieron inicio a la audiencia en donde se resolvió la admisibilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Además, fuentes cercanas a la investigación le aseguraron a este diario que las partes fueron informadas que el pasado miércoles 17 la defensa del acusado Aredes presentó un escrito solicitando que se incorpore una pericia accidentológica realizada en 2024, es decir, cinco años más tarde del incidente.

La misma fuente precisó que el letrado que representa a la familia Oviedo, Carlos Sebastián Espada, se opuso a la incorporación del escrito por tratarse de una estrategia dilatoria para el proceso con la intención de hacer transcurrir el tiempo. Se trata de un recurso que se podría haber presentado hace un año, pero la defensa eligió hacerlo en los últimos días.

De esta manera, luego de seis años reclamando justicia y de suspensiones de esta primera audiencia preliminar, se dio el primer paso rumbo a los debates del juicio propiamente dicho, de los cuales aún no se fijaron fechas.

TRIBUNALES | EL TERCER PISO FUE EL ESCENARIO DE LA AUDIENCIA.

Los hechos investigados

De acuerdo a la requisitoria fiscal, el 13 de abril de 2019 el único acusado, Mauro Aredes, conducía una motocicleta de alta cilindrada, acompañado por otra persona, cruzó el semáforo en rojo y atropelló a Rubén Oviedo, de 77 años. La víctima caminaba desde la vereda del hospital "Materno Infantil" hasta el Parque San Martín, en donde estaba por participar de una clase de tango.

En un primer momento el inculpado intentó fugarse del lugar, aunque fue detenido por los transeúntes y luego aprehendido por los efectivos policiales. Seis horas más tarde del siniestro, el protagonista fue sometido al control de alcoholemia que resultó positivo en 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

A raíz de la embestida, Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave, además de sufrir una fractura expuesta y falleció en enero de 2020, luego de nueve meses de internación en terapia intensiva.