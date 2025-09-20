Eric Dane "Hay mucho por hacer y hay que hacerlo ahora" Es la frase con la que el actor norteamericano sorprendió a sus seguidores. Sucede que Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria, anunció a principios de este año que le habían diagnosticado Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Por estos días, también reveló que perdió por completo la movilidad del brazo derecho y de manera parcial la del izquierdo, y no asistió a la entrega de los Emmy.

El público se preocupó por esa ausencia, pero él reapareció esta semana en sus redes sociales y anunció una nueva iniciativa para la investigación y financiación de la Esclerosis Lateral Amiatrófica (ELA), la enfermedad que meses atrás reveló que padece.

El actor de 52 años compartió en su cuenta de Instagram un video que grabó en colaboración con I AM ALS, la organización de apoyo para personas con ELA fundada por Brian Wallach en 2019. "Soy Eric. Actor, padre y ahora con ELA", se escucha decir al principio del clip a la estrella de Grey's Anatomy, con la voz algo tensa. Luego, explica:

"Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable y estamos hartos de aceptar el statu quo. Necesitamos la vía más rápida hacia la cura".

"Y por eso me he asociado con I AM ALS. Nuestro objetivo: conseguir mil millones de dólares en los próximos tres años. Juntos, renovaremos la ley histórica para la ELA, conseguiremos tratamientos prometedores para miles de pacientes como yo y, finalmente, avanzaremos hacia el fin de esta enfermedad", expresó.