2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Celeste Cid invitó a cenar a sus suegros y casi prende fuego la cocina

La actriz compartió el video y comentó: "Puede fallar".

Martes, 02 de septiembre de 2025 13:00

Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar a su casa y los quiso homenajear cocinándoles platos caseros que había aprendido recientemente en clases de cocina.

Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar a su casa y los quiso homenajear cocinándoles platos caseros que había aprendido recientemente en clases de cocina.

André Horvilleur, hijo de Celeste, fue el encargo de grabar toda la escena en la cual Celeste se reía, mientras su pareja, Santiago Korovsky corría para apagar las llamas.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió Celeste Cid al mostrar el divertido video en redes sociales.

“Puede fallar”, opinó la actriz, con mucho sentido del humor al compartir el "accidente" que tuvo a la hora de querer demostrar lo buena que es en la cocina.

“Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás” y "la receta no incluía el flambeado”, destacó la actriz.

La pareja se consolida cada vez más. Celeste Cid y Santiago Korovsky están juntos desde mediados de 2024 y desde ese entonces no se separaron.

