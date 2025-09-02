La provincia y su Industria turística

El turismo es conocido como la "industria sin chimeneas", una actividad estratégica que no solo contribuye al desarrollo del país, sino que también impulsa el crecimiento de las economías regionales, la generación de empleo y la recuperación económica.

Nuestra provincia se destaca por una amplia diversidad de climas, relieves y paisajes, a los que se suma una riqueza cultural ancestral que atrae cada año a miles de turistas, tanto nacionales como internacionales.

El impacto del sector turístico es amplio: activa la hotelería, la gastronomía y el comercio, al tiempo que abre oportunidades laborales en nichos muy diversos, desde el transporte hasta el rol clave de los guías turísticos, quienes invitan, explican y transmiten la historia, la cultura y la identidad local a los visitantes.

Las condiciones naturales y culturales de la provincia permiten pensar en una proyección sostenida de inversiones en este sector. En este camino, resulta fundamental acompañar el crecimiento con la formación de recursos humanos calificados, preparados para responder a las demandas de un turismo cada vez más exigente y globalizado.

Así, el turismo se consolida como un motor económico y social, capaz de generar oportunidades y posicionar a la provincia en el mapa de los destinos más atractivos de la Argentina y del mundo.