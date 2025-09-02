Confirmaron pena para una mujer que mató a su pareja

La Justicia jujeña ratificó la pena de prisión perpetua para una mujer identificada como Virginia Vaca, acusada del homicidio de su pareja, Marcelo "Negrín" Albarracín, hecho ocurrido en diciembre de 2022 y que la Cámara de Revisión de Penas, había resuelto disminuir el quantum de la condena.

El 6 de junio del año pasado, Vaca había sido condenada a cumplir la pena de prisión perpetua por ser autora material y penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por el vínculo".

El Tribunal con Función de Juicio estuvo integrado por Luis Kamada (presidente de tramite), Cecilia Sadir y Alejandra Tolaba.

El fallo fue apelado y la Cámara de Revisión de Penas resolvió atenuar la pena, reduciéndola a 20 años de prisión manifestando que la procesada había sido víctima de violencia de género.

Al respecto, el fiscal regional de San Pedro de Jujuy José Alfredo Blanco dijo a los medios locales que el fundamento de atenuación de la pena a favor de Vaca era por los dichos durante el debate oral, manifestando que había sido víctima de violencia de género.

"No basta con que una mujer manifieste que fue víctima de hechos de violencia de género, hay que probarlo mediante denuncias o diagnósticos médicos, situación que en durante el proceso no ocurrió", dijo Blanco.

Es por que eso que el fallo de Revisión de Pena fue apelado y recientemente el Tribunal del Superior Tribunal de Justicia confirmó la primera pena impuesta a Vaca y deberá purgar prisión perpetua.

Sobre los hechos

De acuerdo con la requisitoria de la Fiscalía, el 7 de diciembre de 2022, alrededor del mediodía, la acusada Paula Virginia Vaca junto a su pareja Marcelo Augusto Albarracín se encontraban en su domicilio ubicado en el barrio Roberto Sancho de San Pedro de Jujuy, y previo a mantener una discusión en el exterior del domicilio, la imputada ingresó al mismo y empuñando un cuchillo, se dirigió al motovehículo de Albarracín, dañando sus neumáticos para luego propinarle al hombre una puñalada sobre el sector del pecho, provocando que el mismo, luego de caminar unos metros, se desvaneciera y perdiera la vida a causa de una perforación cardíaca.

Posteriormente, la acusada arrastró a Albarracín de las muñecas e ingresó el cuerpo a la vivienda, donde procedió a lavarlo y a cambiarle sus prendas de vestir, haciendo lo mismo con su propia vestimenta, al cabo de lo cual también la lavó; hasta que concurrió al lugar personal policial que había sido alertado por los vecinos.