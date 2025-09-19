Inauguraron un centro de monitoreo

El intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, acompañado por el gobernador Carlos Sadir, inauguró ayer el moderno centro de monitoreo mixto que funcionará en el barrio Ejército del Norte.

Durante el acto, el jefe comunal aseguró que "este es un día que entrará seguramente entre los hitos más importantes de la historia de San Pedro. En los casi 10 años de gestión frente al municipio -indicó- se realizaron muchas obras, pero esta es una de las más significativas para la gestión de gobierno. Una obra cuya idea nació casi un año y medio atrás como consecuencia de una necesidad en nuestra comunidad. La necesidad de contar con la tecnología necesaria para prevenir la comisión de delitos, las sanciones que a ellos le corresponden, pero también el centro de monitoreo permitirá controlar algunas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los sampedreños, como por ejemplo las infracciones de tránsito, contravenciones como arrojar basura o escombros en la vía pública y además un sistema especial para monitorear el recorrido y servicio que brindan los vehículos oficiales del municipio".

Además de las cámaras y el monitoreo permanente, funcionará el sistema de emergencia 911 que tendrá injerencia en todas las localidades del ramal jujeño.

Bravo recordó que cuando le planteó esta idea al gobernador Sadir tuvo una respuesta inmediata y positiva. Por lo tanto se pusieron a trabajar y se logró el objetivo en base al trabajo conjunto del Gobierno de la provincia y el municipio sampedreño. También destacó que toda la obra civil y la instalación de las cámaras de seguridad la realizaron empleados municipales altamente capacitados a quienes agradeció por su trabajo y compromiso.

Al respecto Carlos Sadir destacó la importancia que tiene para los sampedreños y para los jujeños contar con un nuevo centro de monitoreo.

Más allá del aporte económico que hizo el gobierno provincial, Sadir ponderó el trabajo de los empleados de la Municipalidad de San Pedro y dijo que cada vez que viene a la ciudad no dejan de sorprenderlo "con la capacidad que tienen para realizar obras. Además son muy versátiles, ya que no solo hacen pavimento o cordón cuneta, sino que se animan a estos trabajos que tienen que ver con la tecnología y la seguridad".

El mandatario provincial remarcó el trabajo conjunto entre municipio, gobierno e instituciones, ya que "es la manera de conseguir cosas, de progresar y de que nuestra gente viva mejor".

"Son 100 cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad, pero en el futuro seguramente serán muchas más", explicó el gobernador.

Estuvieron presentes en la inauguración el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; funcionarios provinciales, autoridades policiales y del Poder Judicial, integrantes del gabinete del municipio sampedreño, concejales de la ciudad, autoridades de centros vecinales, invitados especiales y vecinos del barrio Ejército del Norte.