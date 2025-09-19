DANIEL SALAS

Por celebrase el 27 próximo el Día Mundial del Turismo las tecnicaturas Superior en Turismo, en Hotelería y en Cocina regional, dependientes del Instituto de Educación Superior N° 2 en Tilcara, organizaron la 2° Semana del Turismo, Hotelería y Gastronomía entre el 22 y 24.

El festejo representa la efemérides más importante del sector y se transforma en un recurso pedagógico para la integración de contenidos curriculares transversales en dichas carreras. Este año el lema de la celebración es Turismo y transformación sostenible.

Las actividades previstas en las tres jornadas tienen el objetivo de promocionar las tecnicaturas del IES N° 2, demostrando la importancia del sector académico en la profesionalización del sector turístico, hotelero y gastronómico.

La apertura de la segunda edición de la Semana del Turismo se producirá desde las 9 en la plaza "Coronel Manuel Alvarez Prado", posteriormente se realizará un desfile alegórico donde intervendrán prestadores de servicios turísticos, estudiantes de las carreras de Turismo, personal de establecimientos hoteleros, gastronómicos y alumnos del nivel medio de Tilcara.

A las 11 comenzará la II° Expo feria turística con participación de estudiantes, instituciones relacionadas al turismo y emprendedores de triple Impacto; a la vez iniciarán actividades al aire libre: guiados por el casco céntrico del pueblo, caravana con llamas, paseos en bicicleta, paseo por el Camino del Inca en el cerro Negro, y una visita a Maimará. Desde las 15 se desarrollarán mesas paneles de estudiantes de Turismo y de Turismo sostenible; y a las 19 comenzará el Desfile de diseñadores y creativos de la Quebrada.

La jornada siguiente estará dedicada a la hotelería, comenzando a las 9 con una Visita de reconocimiento a hoteles de Tilcara; desde las 11 serán las mesas panel de estudiantes de Hotelería y sobre Hospitalidad con identidad (con Raúl Blanche, experto hotelero internacional, ganador de la Llave de Oro por el Hotel Sofitel - La Reserva de Cardales.

Por la tarde se desarrollarán torneos donde intervendrá personal que se desempeña en sectores de diferentes prestaciones de servicios turísticos: desde las 14 será el I° Torneo de Concierge de la Quebrada de Humahuaca; a las 16 iniciará el II° Torneo de mozos de la Quebrada de Humahuaca; y a las 18 el II° Torneo de mucamas de la Quebrada de Humahuaca.

El 24 dedicado a la gastronomía, a las 9 será la mesa panel sobre Soberanía alimentaria; y a las 11 abrirá la Feria gastronómica donde participarán pequeños productores de la región y estudiantes de gastronomía brindarán clases de cocina en vivo.