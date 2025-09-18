°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
camp rock 3
Grave error
El Chingo
ARCA
Policía de la Provincia
Hamilton
Concejal Cardozo
Victoria Beckham
Trump
Conciencia Animal
Tendencia

Victoria Beckham anunció la llegada de la serie sobre su vida

Se trata de un documental que estrenará el 9 de octubre en Netflix.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 13:03

Cada vez son más los famosos que aceptan hacer series documentales sobre su vida. A nivel local se están realizando las de Moria Casán, Susana Giménez y Lali Espósito, solo por mencionar algunas, mientras que a nivel internacional llegará en breve la de una mujer que pasó de ser un ícono de la música a convertirse en un ícono de la moda.

Se trata de la docuserie de Victoria Beckham, la exintegrante del grupo musical Spice Girls y actual empresaria de la moda, mujer de David Beckham y madre de cuatro hijos.

El 9 de octubre de 2025, Netflix estrenará esta serie que la propia Victoria anunció desde sus redes sociales. El proyecto lo llevaron a cabo los mismos creadores de la serie de su marido, que prometen “un acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados. La serie también explora su era bajo los reflectores y la fama mundial”. 

La serie muestra su estrellato en la década del '90, du relación con David Beckham y su llegada al mundo de la moda. Desde Netflix informaron que será “un retrato poco común y matizado de una mujer que se ha reinventado continuamente ante el ojo público”. 

En el tráiler participan figuras de renombre como: Anna Wintour, Eva Longoria y Tom Ford.

