Gran actuación de estudiantes de Varas

Una destacada actuación le cupo al colegio secundario 44 de Varas, departamento Humahuaca, en la instancia provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, al punto que logró clasificar a la instancia nacional.

En la etapa provincial, concretada en el colegio "Olga Aredes", de San Salvador de Jujuy, participaron 95 proyectos científicos de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.

Desde Varas, los alumnos Valerio Misael Kevin, Ronaldo Noe Ramos, Roxana Marisol Frites, Yanel Geovana Cruz junto a las docentes Mirta Cuevas y Mirian Ugarte llegaron con el proyecto Makiwan Qarapi Ruwasqa que significa "Hecho a mano en cuero". Haber clasificado generó mucha alegría a la comunidad educativa de la zona del Zenta, ya que este logro refleja no solo el talento sino el trabajo que realizan los estudiantes junto a los docentes.

Ahora el equipo participará de la instancia nacional a realizarse los días 6, 7 y 8 del octubre venidero en Misiones.

Vacunación antirrábica y censo

PUERTA A PUERTA | EL OPERATIVO DE VACUNACIÓN EN HUMAHUACA

El municipio humahuaqueño puso en marcha la campaña de vacunación antirrábica puerta a puerta con la que aspira a llegar a todos los barrios de la ciudad histórica. Según se informó, hasta el momento los resultados son muy positivos frente a la responsabilidad de muchos dueños de mascotas que hicieron inocular a sus animalitos, aunque se reportó un alto porcentaje de perros abandonados. Alrededor de setecientas dosis fueron colocadas a perros y gatos.

“La vacunación antirrábica es importante, ya que la rabia es una enfermedad mortal casi siempre, y la vacuna es una de las formas más seguras y eficaz de prevenirla, protegiendo así la salud pública”, destacó un parte municipal. Agregó que se armaron equipos que recorrieron gran parte de los barrios de la ciudad vacunando a los animales. Aquellos vecinos que no pudieron hacer vacunar a sus mascotas podrán hacerlo en la oficina de Zoonosis todos los viernes de 7 a 12.