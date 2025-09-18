°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Proyecto Makiwan Qarapi Ruwasqa

Gran actuación de estudiantes de Varas

Clasificaron a la instancia nacional de la Feria de Ciencias a realizarse en octubre próximo en Misiones.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 00:57
COLEGIO SECUNDARIO 44 DE VARAS | ALUMNOS Y DOCENTES EN LA INSTANCIA PROVINCIAL DE LA FERIA.

Una destacada actuación le cupo al colegio secundario 44 de Varas, departamento Humahuaca, en la instancia provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, al punto que logró clasificar a la instancia nacional.

En la etapa provincial, concretada en el colegio "Olga Aredes", de San Salvador de Jujuy, participaron 95 proyectos científicos de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.

Desde Varas, los alumnos Valerio Misael Kevin, Ronaldo Noe Ramos, Roxana Marisol Frites, Yanel Geovana Cruz junto a las docentes Mirta Cuevas y Mirian Ugarte llegaron con el proyecto Makiwan Qarapi Ruwasqa que significa "Hecho a mano en cuero". Haber clasificado generó mucha alegría a la comunidad educativa de la zona del Zenta, ya que este logro refleja no solo el talento sino el trabajo que realizan los estudiantes junto a los docentes.

Ahora el equipo participará de la instancia nacional a realizarse los días 6, 7 y 8 del octubre venidero en Misiones.

Vacunación antirrábica y censo

PUERTA A PUERTA | EL OPERATIVO DE VACUNACIÓN EN HUMAHUACA

El municipio humahuaqueño puso en marcha la campaña de vacunación antirrábica puerta a puerta con la que aspira a llegar a todos los barrios de la ciudad histórica. Según se informó, hasta el momento los resultados son muy positivos frente a la responsabilidad de muchos dueños de mascotas que hicieron inocular a sus animalitos, aunque se reportó un alto porcentaje de perros abandonados. Alrededor de setecientas dosis fueron colocadas a perros y gatos.

“La vacunación antirrábica es importante, ya que la rabia es una enfermedad mortal casi siempre, y la vacuna es una de las formas más seguras y eficaz de prevenirla, protegiendo así la salud pública”, destacó un parte municipal. Agregó que se armaron equipos que recorrieron gran parte de los barrios de la ciudad vacunando a los animales. Aquellos vecinos que no pudieron hacer vacunar a sus mascotas podrán hacerlo en la oficina de Zoonosis todos los viernes de 7 a 12.

