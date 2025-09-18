Consultorio para Enfermedad Renal Crónica Avanzada

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, y el vicepresidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Richard Malan, firmaron el convenio y compromisos de gestión en el marco del Programa de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (Erca), que en la provincia tendrá como referencia al Servicio de Nefrología del hospital "Pablo Soria".

El Programa Erca apunta a promover la detección temprana, estadificación, registro y cuidado integral de la persona que transita esta patología, disponiendo de consultorio específico para el abordaje, de modo que todo el proceso de atención que requiere el paciente se realice dentro de una misma institución. A su vez, busca desarrollar y poner en funcionamiento un registro único nacional de enfermedad renal crónica avanzada.

"Como parte de un trabajo federal, Jujuy asume la responsabilidad de fortalecer la respuesta a las personas con enfermedad renal crónica avanzada, destacando que la Provincia ya trabaja en el abordaje integral de esta patología en estadios iniciales a través de las acciones del Plan Estratégico de Salud II", explicó el responsable del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucaijuy), Luis Luna.

"A partir de este convenio, sumamos ahora la creación de los consultorios Erca, cuyos objetivos son mejorar las condiciones clínicas de ingreso a tratamientos sustitutivos, es decir, que la persona llegue de la mejor forma a hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal", agregó Luna.

Jornada en salud

El 3 de octubre próximo se realizará la 2° Jornada Provincial de Investigación en Salud: "La Ciencia de la Salud entre cerros, quebradas, selvas y valles". Será en el salón auditorio del Ministerio de Salud y más información en investigacion.msaludjujuy.gov.ar.