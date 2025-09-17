Tres heridos leves luego de una colisión y vuelco

Tres personas resultaron heridas tras el siniestro vial protagonizado por un auto y una camioneta que luego del impacto volcó. El incidente sucedió en la autopista de la ruta nacional 66, a la altura del paraje Palo Marcado, en jurisdicción de la ciudad de Perico. Las tres personas sufrieron lesiones leves, por lo tanto no fue necesario el traslado a un hospital

De acuerdo a los testimonios recabados por este diario en el escenario del hecho, el incidente ocurrió ayer en horas de la mañana cuando un Ford Falcon de color rojo y una camioneta Toyota Hilux circulaban por la ruta 66 en sentido norte-sur, con rumbo a la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, alrededor de las 10 por causas que son motivo de investigación, al llegar a la zona que se conoce como Palo Marcado el Falcon que circulaba por el carril lento y la camioneta, por el rápido, colisionaron de costado.

Producto de la violencia del impacto ambos vehículos salieron despedidos. Mientras el auto terminó en el zanjón que divide ambas sentidos de la autopista, la camioneta dio varios vuelcos sobre la cinta asfáltica hasta terminar en posición invertida. Así, se llevó la peor parte de la colisión por la destrucción total del parabrisas y la trompa, además de la abolladura del techo. También quedaron varios vestigios de la destrucción del vehículo de mayor porte desparramados por donde hizo su derrotero.

Evidencia del impacto lateral fueron los daños en el sector izquierdo de la trompa del Falcon y en el derecho de la camioneta, que quedó con visibles raspones de color rojo.

Minutos más tarde, se constituyó en el lugar el personal policial de la Seccional 21° de Perico, médicos del Same e integrantes del Cuerpo de Rescatistas de la División Bomberos de la Policía, en caso de tener que auxiliar a los heridos.

Por fortuna para los protagonistas, la pareja que circulaba en el Ford y el hombre que manejaba la Toyota no resultaron con heridas de gravedad para ser trasladados al hospital "Arturo Zabala". En cambio, se retiraron por sus propios medios a sus domicilios acompañados de familiares.

Además, el tránsito fue cortado en el carril rápido de la mano Palpalá-Perico con la asistencia de Seguridad Vial que reorganizó la circulación durante el lapso de poco más de una hora. Mientras, integrantes del Departamento de Criminalística realizaron los peritajes pertinentes para conocer las causales del incidente vial que dejó a tres heridos leves.