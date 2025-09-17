Importante procedimiento en la localidad de Ledesma

Efectivos de la Sección Reforzada "Libertador General San Martín" dependiente del Escuadrón 60 "San Pedro" de Gendarmería Nacional secuestraron más de una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos, valuados en casi 220 millones de pesos.

El hecho ocurrió el lunes pasado, donde los efectivos se encontraban realizando controles vehiculares en un tramo de la ruta nacional N° 34, en inmediaciones al Puente Ledesma, cuando registraron un camión Mercedes Benz con semirremolque ocupado por dos hombres mayores de edad.

De la inspección del rodado, los uniformados constataron la presencia de bultos que contenían hojas de coca y cajas con paquetes de cigarrillos de origen extranjero.

Los gendarmes contabilizaron mil kilos del vegetal en estado natural y 55 mil paquetes de cigarrillos, los cuales eran llevados sin la documentación que avale su legal traslado.

En infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero", intervinieron la Unidad Fiscal Federal de Jujuy y el personal de DGA – ARCA, que orientaron el decomiso de la totalidad de la mercadería ilegal, valuada en 219.750.000 pesos, y el rodado. Mientras que los involucrados quedaron supeditados a la causa.