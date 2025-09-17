El carruaje de Tres Pozos vuelve con todo este año

El hermoso carruaje del Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos del departamento Cochinoca arribó a Ciudad Cultural,luego de haber recorrido 143 kilómetros, para ser partícipes de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), luego de cinco años de larga espera.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Laura Quipildor, alumna de dicha institución quien emocionada comentó acerca de la travesía que realizaron para poder llegar a la capital de los estudiantes y lo que significa para ella, como para sus compañeros, volver a participar de la FNE.

"La verdad vivimos con mucha emoción, tristeza y felicidad esta etapa, sin embargo, más que nada, melancolía por volver a vivir esta fiesta después de muchos años", relató la carrocera acerca del viaje de más de 6 horas que realizaron para llegar San Salvador de Jujuy.

De la misma manera, destacó la participación de los chicos de 3° año del Colegio Secundario N° 50, quienes fueron los impulsores de este proyecto y de la realización nuevamente del carruaje. "Nuestro curso fue el que impulsó la iniciativa de hacer el carruaje", dijo Quipildor y resaltó la participación de los más de 20 alumnos que realizaron el trabajo artesanal en el proyecto.

Tricampeones

Es importante recordar que el Colegio Secundario Nº 50 de Santuario de Tres Pozos obtuvo el primer premio en categoría carruaje durante los años 2017, 2018 y 2019. Este último lo ganaron gracias al puntaje de la gente y el jurado. Un gran reconocimiento de la comunidad por la dedicación y el esfuerzo de generar un gran proyecto.

Es que no solo fue la construcción del carruaje que se destacó siempre por la estética, la prolijidad, la inventiva y la belleza, sino además el gran esfuerzo que conlleva el viajar desde tan lejos y lograr traer año tras año su carruaje para estar presente en la avenida de los estudiantes en la Ciudad Cultural.