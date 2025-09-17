Aprehendidos tras robar una hormigonera

Dos jóvenes fueron interceptados y aprehendidos por los efectivos, y lograron recuperar una máquina hormigonera.

El hecho se registró días atrás cuando un vecino alertó a través del sistema de emergencia 911, que dos hombres, conocidos en el ámbito delictivo, empujaban la pesada herramienta cerca del puente Arias en el barrio San Francisco de Álava.

Efectivos del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana se hicieron presentes en el lugar y localizaron a uno de los sospechosos en la plaza Conquista del Desierto, quien admitió su participación pero dijo desconocer la ubicación de la máquina.

La hormigonera fue hallada más tarde por otro grupo de policías en la intersección de las calles Maíz Gordo y Purma del mencionado sector barrial, oculta en la vereda de una casa abandonada. El segundo implicado fue arrestado en el mismo lugar.