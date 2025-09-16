Incautan más de 225 kilos de hojas de coca en Volcán

En un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1.732, personal de la Sección “Volcán” dependiente del Escuadrón 53 “Jujuy” de Gendarmería detuvo un vehículo particular y detectó un fuerte olor proveniente del interior.

Al inspeccionar el rodado, los uniformados hallaron seis bultos que contenían paquetes rectangulares con hojas de coca en estado natural.

El pesaje confirmó un total de 225 kilos 100 gramos de la mercadería, que fue secuestrada en presencia de testigos por disposición de la Fiscalía interviniente.

El procedimiento se enmarca en la Ley 22.415 del Código Aduanero.