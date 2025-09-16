María Becerra y Tini Stoessel lanzarán una nueva colaboración juntas

El anuncio de una nueva colaboración musical entre María Becerra y Tini Stoessel generó gran expectativa en la escena del pop argentino y regional. El sencillo, titulado “Hasta que me enamoro”, se estrenará el próximo jueves 18 de septiembre en todas las plataformas digitales, según confirmaron ambas artistas a través de sus redes sociales. La noticia provocó una inmediata reacción entre los seguidores, que anticipan un nuevo hito para la música pop nacional. “Qué hermoso volver a compartir juntas”, escribió en redes sociales la cantante quilmeña.

El anuncio oficial se realizó de manera simultánea en las cuentas de Instagram de las artistas, donde compartieron la fecha de lanzamiento y el nombre del tema. La publicación conjunta, acompañada de imágenes y adelantos visuales, desencadenó una ola de entusiasmo en redes sociales. En pocos minutos, los nombres de las artistas se posicionaron entre las tendencias, reflejando la magnitud del acontecimiento. Los comentarios de los fans no tardaron en multiplicarse: “La colaboración que todos necesitábamos”, “Las reinas de Argentina” y “Vuelve el mejor junte” fueron algunos de los mensajes destacados que circularon en las redes sociales.

Las artistas ya demostraron su química en colaboraciones previas que marcaron la música pop de la región. En 2023, lanzaron “Miénteme”, un éxito que dominó las listas de reproducción y se consolidó como uno de los temas más escuchados del año. Antes de ese fenómeno, participaron juntas en “High”, una canción de Becerra que también contó con la presencia de Lola Índigo. Estas experiencias previas fortalecieron la reputación de ambas como referentes del género, capaces de transformar cada encuentro musical en un acontecimiento destacado.