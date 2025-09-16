°
16 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Antropo Wines
Banco de alimentos Jujuy
Presupuesto 2026
Ministerio de Desarrollo Humano
Anahí Juárez
Mónica Sánchez
Santa Fe
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
Partido Justicialista
Ministerio de Desarrollo Humano

El Tren Solar de la Quebrada promueve la inclusión

Organizaciones intermedias pudieron participar de una jornada turística y recreativa.

Martes, 16 de septiembre de 2025 00:00
PASAJEROS | PUDIERON CONOCER LA PROPUESTA DEL TREN SOLAR DE LA QUEBRADA.

A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Cultura y Turismo y el Ministerio de Salud de la Provincia, se llevó adelante una jornada inclusiva en el Tren Solar de la Quebrada, en el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

La jornada contó con la participación de diversas asociaciones que representan a personas con discapacidad, quienes realizaron una visita guiada para conocer las instalaciones y experimentar el recorrido en este transporte sustentable, único en Latinoamérica.

El encuentro tuvo como propósito promover la accesibilidad, generar espacios de integración y acercar a las organizaciones a un recurso turístico innovador que impulsa el desarrollo social y económico de la región.

De esta manera, "el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la construcción de una provincia más justa y participativa", destacaron a la prensa.

 

