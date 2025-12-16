Un egreso que enaltece el corazón de la Puna jujeña

En el vasto y austero paisaje del sureste de Abra Pampa, la Escuela Rural N°355 “Quera” se convirtió en el escenario de una celebración cargada de significado. La comunidad educativa, familias y vecinos se congregaron para un acto de fin de clases coronando el esfuerzo de dos alumnos: una niña que culminó el nivel inicial y un estudiante que finalizó la escuela primaria.

El evento, organizado con palpable dedicación y amor por los docentes, reflejó el alma de una institución que es mucho más que un espacio de enseñanza. Es el núcleo que une a una comunidad, transformándola en una gran familia solidaria y portadora de cada logro estudiantil. Este acto no solo honraba el presente de los egresados, sino que también sembraba una semilla de inspiración para los futuros niños que verán en la escuela un camino posible hacia la realización de sus estudios.

El registro del acto, compartido en redes sociales por “La Yeni de Abra Pampa”, conmovió a miles de usuarios, viralizándose rápidamente. Los comentarios elogiaron la hazaña silenciosa y cotidiana: “Haciendo patria dónde el viento ondea sin cesar, allí se escucha la paz y la tranquilidad porque, simplemente, incluso en el desierto más árido, la vida encuentra una grieta para florecer”, expresó uno. Otro agregó: “Hermoso y de calidad, la verdad. Felicitaciones para los docentes que cuidan y aman su trabajo y alumnos. Bendiciones y lindo gesto, ¡niños felices! Gracias totales”.

El mensaje subyacente de esta historia hace hincapié en valorar, más allá de las distancias, lo esencial. Donde hay compromiso, dedicación y amor, se forjan los cimientos del futuro. Esta vivencia, emotiva y fortalecida por el vínculo comunitario, es un fiel reflejo de la rica cultura jujeña, que persiste y se renueva con esperanza en cada rincón de su territorio, recordándonos la importancia de custodiar y enaltecer estos faros de saber y humanidad.