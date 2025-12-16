Se derrumbó una Estatua de la Libertad de 35 metros en Brasil

Una gigantesca réplica de la Estatua de la Libertad de Nueva York se vino abajo como consecuencia de los fuertes vientos en el sur de Brasil.

El hecho, que quedó registrado en un video, sucedió en una ciudad de Río Grande del Sur, mientras cerca del monumento circulaban autos y personas.

La zona meridional del país está sufriendo las consecuencias de un temporal que incluye intensas ráfagas de aire, por lo que las autoridades han tomado medidas de precaución.

El derrumbe de un gigante liviano: así se cayó la réplica de la Estatua de la Libertad

Este lunes 15 de diciembre por la tarde, en la localidad de Guaíba, región metropolitana de Porto Alegre, los vientos fueron tales que derrumbaron una imitación de la Estatua de la Libertad.

La estructura formaba parte del estacionamiento privado de una tienda Havan que se ubica en una zona comercial de la ciudad.

Los instantes previos a la caída fueron registrados por una persona que, al parecer, se ubicaba en las alturas de un edificio cercano al lugar del hecho.

El video, que circula en redes sociales, muestra cómo el monumento de 35 metros de alto, cae progresivamente hacia adelante, hasta que finalmente toca el suelo, se rompe y queda colgando cabeza abajo.

Mientras tanto, por el parque transitan varios autos, e inclusive uno de ellos pasa muy cerca de donde cae la réplica.

A pesar de esto -y afortunadamente-, ninguna persona resultó herida, ya que la estatua estaba construida con materiales livianos. Aunque no se informó de cuáles, varios usuarios que reaccionaron al video sostuvieron que estas estructuras suelen estar conformadas de fibra de vidrio y de un esqueleto metálico interno, lo que puede explicar por qué se quiebran a causa del viento.

En un comunicado, Havan explicó que tomó medidas de seguridad y que su personal trabajará para limpiar el lugar. "La zona fue aislada de inmediato, siguiendo todos los protocolos de seguridad, y el equipo de construcción de la empresa debería comenzar a trabajar para retirar la estructura en las próximas horas", declaró.

La empresa también dijo que la parte de la estatua que se derrumbó mide 24 metros, pues la base quedó intacta, y que realizará una inspección técnica para determinar las causas del incidente. "Havan aclara que todas sus estatuas cuentan con una Anotación de Responsabilidad Técnica (ART) y que, en Guaíba, la estructura llevaba instalada desde la inauguración de la megatienda en 2020", agregó.

"Resguardarse de árboles, carteles y postes de electricidad": alerta roja en el sur de Brasil por un fuerte temporal

El sur de Brasil, en especial Río Grande del Sur, está siendo azotado por un gran temporal de tormentas eléctricas, vientos intensos, lluvias fuertes y riesgo de granizo.

El fenómeno climático es provocado por frentes fríos y sistemas de baja presión que ingresan desde el sur y se combinan con aire cálido y húmedo.

Defensa Civil del mencionado estado emitió una alerta roja (alto riesgo) por posibles vientos superiores a 90 kilómetros por hora.

Ayer, en la región metropolitana de Porto Alegre, donde ocurrió la caída de la estatua, las ráfagas alcanzaron los 83,3 kilómetros por hora.

La alerta de Defensa Civil se emitió, por primera vez para aquella región, mediante la herramienta Cell Broadcast (Difusión celular), una tecnología de red móvil para enviar mensajes de texto masivos, geolocalizados y en tiempo real a todos los celulares en un área específica.

En el mensaje, se recomienda a la población "resguardarse de árboles, carteles y postes de electricidad", y las autoridades agregaron que, en lo posible, las personas se queden en el interior de sus hogares hasta que pase el temporal.