DIPEC

Una familia jujeña necesitó $1.092.879,88 para no ser pobre, según la Dipec

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó este lunes los ingresos necesarios durante el mes de agosto para que una persona o familia jujeña no caiga por debajo de la línea de pobreza o indigencia. 

Lunes, 15 de septiembre de 2025 17:29

Según el organismo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la pobreza, tuvo un aumento mensual del 1,1%, acumulando un 20,5% en lo que va del año y un 28,8% interanual. Para agosto, los valores son:

  • 1 persona: $157,533

  • Familia de 3: $384,382

  • Familia de 4: $486,779

  • Familia de 5: $529,313

Mientras tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral de pobreza, registró un aumento mensual del 1,3%, acumulando un 21,2% en el año y un 32,5% interanual. Los ingresos necesarios son:

  •  1 persona: $353,682

  • Familia de 3: $862,986

  • Familia de 4: $1,092,879

  • Familia de 5: $1,188,374

​​​​

​​​​

Estos datos reflejan la variación de los precios de los alimentos y otros bienes y servicios esenciales, y son un indicador clave para medir el impacto de la inflación en los hogares jujeños.

 

Últimas noticias

