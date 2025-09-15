Una familia jujeña necesitó $1.092.879,88 para no ser pobre, según la Dipec

Según el organismo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la pobreza, tuvo un aumento mensual del 1,1%, acumulando un 20,5% en lo que va del año y un 28,8% interanual. Para agosto, los valores son:

1 persona: $157,533

Familia de 3: $384,382

Familia de 4: $486,779

Familia de 5: $529,313

Mientras tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral de pobreza, registró un aumento mensual del 1,3%, acumulando un 21,2% en el año y un 32,5% interanual. Los ingresos necesarios son:

1 persona: $353,682

Familia de 3: $862,986

Familia de 4: $1,092,879

Familia de 5: $1,188,374

​​​​

​​​​

Estos datos reflejan la variación de los precios de los alimentos y otros bienes y servicios esenciales, y son un indicador clave para medir el impacto de la inflación en los hogares jujeños.